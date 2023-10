Des scientifiques découvrent une nouvelle phase de glace superionique, mettant en lumière les champs magnétiques des géants de glace

By

Les scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire dans notre compréhension de la glace superionique, une forme unique de glace qui existe sous des pressions et des températures extrêmes sur des planètes comme Uranus et Neptune. Cette glace exotique est à la fois solide et liquide et joue un rôle crucial dans la formation des champs magnétiques de ces géants de glace.

Dans la dernière étude, des chercheurs de l’Université de Stanford et du laboratoire du Stanford Linear Accelerator Center en Californie ont mené des expériences pour explorer les propriétés de la glace superionique. En soumettant de fines couches d’eau à des faisceaux laser intenses et en créant une pression extrême et des températures élevées, ils ont pu observer une phase jusqu’alors inconnue de la glace superionique.

Cette nouvelle phase, appelée Ice XIX, a une structure cubique centrée sur le corps et présente une conductivité plus élevée que la Ice XVIII précédemment observée. La conductivité est importante car elle est responsable de la génération de champs magnétiques. Les chercheurs ont proposé que la présence d’une couche de glace superionique similaire à Ice XIX à l’intérieur des géantes de glace comme Neptune conduirait à la création de champs magnétiques complexes et multipolaires.

Les champs magnétiques d’Uranus et de Neptune ont longtemps intrigué les scientifiques en raison de leurs caractéristiques inhabituelles. La découverte de Ice XIX fournit une explication possible à ces étranges champs magnétiques. Il suggère que si l’intérieur des géantes de glace contient des couches de glace superionique de conductivité variable, l’interaction entre la couche liquide externe et ces différentes couches superioniques conduirait à la formation de champs magnétiques multipolaires.

Cette étude renforce notre compréhension du rôle de la glace superionique dans la formation de l'intérieur et des champs magnétiques des géantes de glace. Des recherches plus approfondies dans ce domaine sont cruciales pour percer les mystères de ces planètes lointaines et approfondir nos connaissances sur la dynamique planétaire.

Sources:

