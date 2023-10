Les astéroïdes denses du système solaire pourraient être constitués d'éléments super-lourds, selon une étude

Une étude récente suggère que certains astéroïdes de notre système solaire pourraient être composés d’« éléments super-lourds » naturels qui sont au-delà des éléments répertoriés dans le tableau périodique. Ces astéroïdes, appelés objets compacts ultra denses (CUDO), sont plus denses que n’importe quel élément naturel sur Terre.

L’un de ces CUDO est 33 Polyhymnia, situé dans la ceinture principale d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. La densité de cet astéroïde a intrigué les scientifiques pendant des années, car sa petite taille ne rend pas compte de son immense densité. Des recherches antérieures suggéraient que les particules de matière noire pourraient expliquer la densité, mais la nouvelle étude suggère que des classes inconnues d'éléments chimiques au-delà du tableau périodique pourraient en être responsables.

Les scientifiques ont débattu pour savoir si des éléments plus lourds que l'oganesson, l'élément le plus lourd du tableau périodique, pourraient exister naturellement et être stables. Ces éléments super-lourds sont hautement radioactifs et se désintègrent en quelques millisecondes. Cependant, des études antérieures ont suggéré l’existence d’un « îlot de stabilité » dans le tableau périodique, où des éléments super-lourds ayant un numéro atomique proche de 164 pourraient exister pendant de courtes périodes sans subir de désintégration rapide.

À l’aide d’un modèle théorique appelé modèle Thomas-Fermi, les chercheurs ont calculé la structure atomique et la densité d’éléments super-lourds hypothétiques. Ils ont découvert que les éléments dont le numéro atomique est proche de 164 auraient une densité similaire à celle de 33 Polyhymnia. Cela suggère que des éléments super-lourds, s’ils existent, pourraient expliquer la densité des CUDO.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer la composition exacte de ces astéroïdes et la nature des éléments super-lourds. Si elle est confirmée, l’existence d’éléments super-lourds au sein de notre système solaire soulèverait de nouvelles questions sur leur formation et pourquoi ils n’ont pas été découverts en dehors des astéroïdes.

Étude : Le European Physical Journal Plus

Définition : Éléments super-lourds – éléments chimiques extrêmement lourds dont le numéro atomique est supérieur à 104.

Définition : Matière noire – une forme hypothétique de matière censée constituer une partie importante de la masse totale de l'univers, mais qui n'interagit pas avec la lumière ou tout autre rayonnement électromagnétique.

Définition : Objets compacts ultra denses (CUDO) – terme utilisé pour décrire les astéroïdes qui sont plus denses que n’importe quel élément naturel sur Terre.

Source : Sciences en direct