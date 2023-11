De nouvelles preuves suggèrent que les chasseurs de l’âge de pierre en Belgique utilisaient des lance-lances

By

Une étude révolutionnaire a mis au jour des preuves suggérant que les habitants de l'âge de pierre en Belgique utilisaient des lance-lances comme armes il y a plus de 30,000 300 ans. L'étude, menée par une équipe d'archéologues de l'Université de Liège, a analysé plus de 17 objets en silex découverts sur le site archéologique du canal de Maisières, dans le sud de la Belgique. Parmi ces artefacts, XNUMX présentaient de minuscules fractures indiquant leur utilisation comme pointes de projectile.

Selon Justin Coppe, l'auteur principal de l'étude, toutes les fractures trouvées sur les objets en silex correspondaient à celles causées par les propulseurs. Cette découverte repousse de plus de 10,000 17,000 ans la chronologie de l'utilisation des lance-lances en Europe, remettant en question les hypothèses antérieures qui dataient de leur utilisation il y a environ 18,000 XNUMX à XNUMX XNUMX ans dans la grotte de Placard, en France.

Les lanceurs de lance, également connus sous le nom d'atlatls, sont des armes anciennes constituées d'un manche avec un crochet ou une coupelle à une extrémité qui exploite la force du bras du lanceur pour propulser une fléchette à grande vitesse. Les pointes de fléchettes, ici en silex, étaient tout ce qui restait des armes d'origine, les manches en bois étant détériorés depuis longtemps.

L’équipe de recherche a utilisé une combinaison d’examen visuel et d’analyse microscopique pour déterminer les modèles de fracture distinctifs caractéristiques des pointes de silex des propulseurs. En comparant ces motifs avec ceux produits par différentes armes à projectiles, comme les lances et les flèches de lancer, ils ont confirmé que les 17 pointes de silex de Maisières-Canal étaient bien utilisées dans les propulseurs.

Les résultats mettent en lumière les méthodes de chasse employées par les humains de l’âge de pierre et leur impact sur l’évolution humaine. Cependant, les chercheurs ont noté que le choix des armes à projectiles pourrait avoir été influencé par les pratiques de chasse traditionnelles plutôt que par une quelconque supériorité inhérente. Les chasseurs solitaires préféraient souvent les arcs et les flèches, tandis que les lances lancées étaient privilégiées par les chasseurs en groupes plus importants.

Bien que l'étude fournisse des informations importantes sur l'utilisation des lance-lances chez les chasseurs de l'âge de pierre en Europe, certains experts ont exprimé leurs inquiétudes quant au rejet par l'article d'études scientifiques antérieures sur le sujet. Ludovic Slimak, archéologue au Centre national de la recherche scientifique, a souligné que d'autres études avaient déjà pris en compte la taille et les types de fracture des pointes de projectiles.

Financée par le Conseil européen de la recherche et le Fonds national belge pour la recherche scientifique, cette étude enrichit notre compréhension des premières stratégies de chasse employées par les communautés de l'âge de pierre en Europe et de la manière dont ces méthodes ont façonné leur vie et leurs structures sociales.

QFP

Qu'est-ce qu'un lance-lance ?

Un lance-lance, également connu sous le nom d'atlatl, est une arme préhistorique constituée d'une poignée de lancer avec un crochet ou une tasse à une extrémité. Il utilise un effet de levier pour propulser une lance ou une fléchette à grande vitesse.

À quoi servaient les objets en silex ?

Les objets en silex découverts sur le site archéologique du canal de Maisières en Belgique se sont avérés être des pointes de projectiles utilisées dans des propulseurs.

Pourquoi cette découverte est-elle significative ?

Cette découverte repousse de plus de 10,000 XNUMX ans la chronologie de l’utilisation des lance-lances en Europe, remettant en question les hypothèses antérieures sur leur apparition dans la région.

Comment les chercheurs ont-ils déterminé l’utilisation des pointes de silex ?

Les chercheurs ont utilisé un examen visuel et une analyse microscopique pour identifier des modèles de fractures distincts sur les pointes de silex qui correspondaient à ceux causés par les propulseurs.

Quelles étaient les différentes méthodes de chasse utilisées ?

Les chasseurs de l’âge de pierre utilisaient diverses armes à projectiles, notamment des lance-lances, des arcs et des flèches et des lances de lancer. Le choix de l'arme dépendait de facteurs tels que les styles de chasse et la taille des groupes.