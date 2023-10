Les parasites manipulent les hôtes à l’aide de gènes volés, selon une étude

By

Les scientifiques du Centre RIKEN de recherche sur la dynamique des biosystèmes ont découvert une méthode fascinante utilisée par les parasites pour manipuler leurs hôtes : des gènes volés acquis par transfert horizontal de gènes. L'étude, publiée dans Current Biology, révèle que les parasites possèdent la capacité de manipuler le comportement de leur hôte pour leur propre survie et leur reproduction.

Un exemple de cette manipulation est observé chez les vers en crin de cheval. Ces vers naissent dans l'eau et dépendent des insectes aquatiques pour les transporter vers la terre ferme. Une fois qu’ils atteignent leurs hôtes terrestres, tels que les grillons ou les mantes, les vers manipulent leur comportement pour s’assurer qu’ils retournent finalement dans l’eau, où ils peuvent poursuivre leur cycle de vie. Alors que des études antérieures suggéraient l’utilisation du mimétisme moléculaire par les parasites, le mécanisme exact à l’origine de ce phénomène reste insaisissable.

Pour faire la lumière sur ce sujet, les chercheurs ont examiné l’expression des gènes chez un ver de crin Chordodes alors qu’il manipulait son hôte mante. Ils ont découvert que le ver exprimait plus de 3,000 XNUMX gènes plus intensément lors de la manipulation, ce qui indique la production de protéines qui influencent le système nerveux de l'hôte. En revanche, l’expression des gènes dans le cerveau des mantes est restée inchangée par rapport aux mantes non infectées.

Les chercheurs se sont ensuite intéressés aux origines des gènes impliqués dans la manipulation de l’hôte. Ils ont découvert que de nombreux gènes du ver de crin de cheval étaient remarquablement similaires à ceux trouvés chez les mantes. Cela suggère que les gènes ont été acquis par transfert horizontal de gènes, un processus dans lequel les gènes sont transférés entre organismes sans reproduction. Le transfert horizontal de gènes peut avoir des conséquences évolutives importantes, permettant aux organismes d’acquérir rapidement de nouveaux gènes ou fonctions.

Une analyse plus approfondie a soutenu l'idée selon laquelle le mimétisme moléculaire observé chez les vers en crin de cheval est le résultat d'un transfert horizontal de gènes depuis les mantes. Les chercheurs ont découvert que les gènes clés impliqués dans la manipulation de l’hôte correspondaient à ceux des mantes, mais étaient absents ou différents chez les espèces de vers de crin qui n’utilisent pas d’hôtes mantes. Ces gènes de mimétisme, en particulier ceux associés à la neuromodulation, à l'attraction lumineuse et aux rythmes circadiens, semblent jouer un rôle essentiel dans la manipulation de l'hôte.

Le transfert horizontal de gènes a été largement observé chez les bactéries comme mécanisme d’évolution de la résistance aux antibiotiques. La découverte de ce processus parmi les organismes multicellulaires offre des informations précieuses sur l'évolution. Les chercheurs espèrent utiliser le ver des cheveux comme modèle pour approfondir leurs recherches sur le transfert horizontal de gènes et améliorer notre compréhension de l’adaptation évolutive.

