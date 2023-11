Des scientifiques créent une chimère de singe : une percée dans la recherche sur les cellules souches

By

Des scientifiques chinois ont réalisé une percée monumentale dans la recherche sur les cellules souches en créant avec succès une chimère de singe dotée de deux ensembles d'ADN. Cette créature extraordinaire possédait le bout des doigts et des yeux verts brillants, résultat de la combinaison d’œufs fécondés génétiquement distincts de la même espèce. Malheureusement, la vie de la chimère singe a été écourtée à seulement 10 jours en raison d'une insuffisance respiratoire et d'une hypothermie.

Les chercheurs, dirigés par l'ingénieur en reproduction Zhen Liu de l'Académie chinoise des sciences, ont salué cette réalisation comme un objectif recherché depuis longtemps dans ce domaine. En créant une chimère de singe avec des éléments des deux ensembles d'ADN, cette avancée ouvre la voie à la génération de modèles de singes plus précis et précis pour l'étude des maladies neurologiques et d'autres recherches biomédicales.

Pour réaliser cet exploit, les scientifiques ont développé plusieurs lignées de cellules souches de singe pluripotentes. Ces cellules souches ont été méticuleusement testées et marquées avec une protéine fluorescente verte, permettant aux chercheurs de suivre la croissance et le développement des tissus dérivés des cellules souches. Les cellules souches ont ensuite été injectées dans des embryons de singes précoces, puis implantées dans des macaques femelles. Sur 12 grossesses, six naissances vivantes ont été enregistrées.

En démontrant avec succès que les cellules souches pluripotentes naïves de singes peuvent se différencier in vivo en différents tissus qui constituent le corps d'un singe, cette étude approfondit notre compréhension du potentiel de développement des cellules souches pluripotentes chez les espèces de primates. Bien que des chimères aient déjà été créées, il s’agit de la première naissance vivante d’une chimère de primate obtenue grâce à l’utilisation de cellules souches.

Les résultats révolutionnaires de cette étude ont été publiés dans la revue scientifique Cell, s’ajoutant au corpus croissant de connaissances et de capacités en matière de recherche sur les cellules souches. Alors que les scientifiques continuent d’explorer les applications potentielles de la recherche sur les chimères, les considérations éthiques et les avancées prudentes sont de la plus haute importance.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'une chimère ?

Dans le contexte de cet article, une chimère fait référence à un organisme créé en combinant des cellules ou des tissus génétiquement distincts provenant de différentes espèces.

Que sont les cellules souches?

Les cellules souches sont des cellules indifférenciées capables de se développer en divers types de cellules spécialisées dans le corps. Ils recèlent un grand potentiel pour la recherche médicale et la médecine régénérative.

Pourquoi cette recherche est-elle importante ?

La création d'une chimère de singe avec deux ensembles d'ADN grâce à la recherche sur les cellules souches ouvre de nouvelles possibilités pour étudier les maladies neurologiques et mener des études biomédicales. Il fournit un modèle plus précis permettant aux chercheurs de comprendre et de développer des traitements potentiels pour des conditions complexes.

Quelles sont les préoccupations éthiques entourant la recherche sur les chimères ?

La recherche sur les chimères soulève des considérations éthiques liées au bien-être animal, à la manipulation du matériel génétique et à des conséquences potentielles inconnues. Les scientifiques et les décideurs politiques doivent soigneusement gérer ces préoccupations pour garantir des pratiques de recherche responsables et éthiques.