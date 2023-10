Un jeune amas d’étoiles près d’un trou noir remet en question les théories sur la formation des étoiles

By

Les chercheurs ont découvert que l'amas d'étoiles IRS13, situé près du trou noir supermassif Sagittarius A* au centre de notre galaxie, est beaucoup plus jeune qu'on ne le pensait auparavant. Cette découverte remet en question les théories existantes sur la formation d’étoiles à proximité des trous noirs et offre de nouvelles perspectives sur l’histoire et l’avenir de notre galaxie.

L'équipe de recherche internationale, dirigée par le Dr Florian Peißker de l'Université de Cologne, a analysé les données de plusieurs télescopes s'étalant sur plusieurs décennies pour étudier en détail l'amas d'étoiles IRS13. Ils ont découvert que les étoiles de l’amas n’avaient que quelques centaines de milliers d’années, soit beaucoup plus jeunes que prévu.

La présence d’autant de jeunes étoiles à proximité du trou noir supermassif contredit ce que prédisent les théories actuelles. Les rayonnements de haute énergie et les forces de marée devraient rendre difficile l'existence de jeunes étoiles dans cette région. Cependant, l’équipe suggère qu’IRS13 avait une formation turbulente, influencée par des facteurs tels que la friction avec le milieu interstellaire, les collisions avec d’autres amas d’étoiles et sa dynamique interne. La gravité du trou noir a finalement capturé l'amas, conduisant à la formation d'un arc de choc et déclenchant une nouvelle formation d'étoiles.

L'étude a également utilisé le télescope spatial James Webb (JWST), qui a fourni un spectre du Centre Galactique exempt d'interférences atmosphériques. Cette analyse spectroscopique a révélé la présence de glace d'eau, que l'on trouve couramment autour des jeunes objets stellaires, fournissant une preuve supplémentaire du jeune âge des étoiles proches du trou noir.

Le Dr Michal Zajaček, scientifique à l'Université Masaryk, a noté qu'IRS13 détient la clé pour comprendre l'origine de la dense population d'étoiles au centre de notre galaxie. Les résultats suggèrent que de très jeunes étoiles pourraient s'être formées dans des amas d'étoiles comme IRS13 à proximité du trou noir supermassif.

Cette recherche remet en question les hypothèses antérieures sur la formation d'étoiles à proximité des trous noirs et ouvre la voie à des recherches plus approfondies sur le lien entre l'environnement immédiat du trou noir et des régions situées à plusieurs années-lumière.

Sources:

– Titre de l’étude : « L’amas stellaire massif embarqué en évaporation IRS 13 proche de Sgr A*. I. Détection d'une riche population d'objets poussiéreux dans le cluster IRS 13 »

– Le Journal d'Astrophysique

– Télescope spatial James Webb (JWST)

– Définition du trou noir

– Définition du télescope spatial James Webb

– Définition de la revue astrophysique

– Définition de la Voie Lactée