Observer les étoiles à neutrons en collision : une solution à la tension de Hubble

By

Les astrophysiciens ont proposé une nouvelle méthode pour résoudre les incohérences dans la mesure du taux d'expansion de l'Univers, communément appelée « tension de Hubble ». La communauté astrophysique est aux prises avec une « crise de la cosmologie » en raison d’une incohérence dans la mesure du taux d’expansion, également connu sous le nom de constante de Hubble. Cet écart provient de l'échelle de distance cosmique, dans laquelle les astronomes utilisent différentes méthodes pour mesurer les distances relatives sur des échelles plus longues.

Dans une étude récente, une équipe internationale d'astrophysiciens a proposé une nouvelle approche pour mesurer l'expansion cosmique en observant les étoiles à neutrons en collision, également connues sous le nom de kilonovae. Les chercheurs ont fait valoir qu’en étudiant ces événements, ils pourraient obtenir des mesures cohérentes de la constante de Hubble et résoudre la tension de Hubble.

Les galaxies de l'univers s'éloignent les unes des autres à un rythme toujours croissant en raison de l'expansion de l'espace lui-même. Les observations d'Edwin Hubble au début du XXe siècle ont démontré que plus une galaxie est éloignée, plus elle recule rapidement. Cela a conduit les scientifiques à tenter de mesurer la constante de Hubble, qui représente le taux d’expansion de l’univers.

L’équipe de chercheurs a suggéré que l’étude des collisions d’étoiles à neutrons, qui entraînent des explosions de kilonovas, pourrait fournir des informations précieuses sur la mesure des distances dans le cosmos. En analysant ces explosions, ils ont découvert une symétrie remarquable, qui peut être utilisée comme nouvelle méthode de mesure de distance.

Cette proposition s'appuie sur des recherches antérieures qui ont démontré la symétrie sphérique des explosions de kilonova et leur corrélation avec la physique fondamentale. Les découvertes de l'équipe ont des implications potentielles pour mesurer avec précision l'âge de l'univers.

En conclusion, en observant les étoiles à neutrons en collision, les astrophysiciens espèrent résoudre l'écart persistant dans la mesure du taux d'expansion de l'Univers et réconcilier la tension de Hubble. Cette nouvelle méthode de mesure de distance pourrait conduire à des estimations plus précises de la constante de Hubble et ouvrir de nouvelles perspectives sur la nature du cosmos.

Sources:

– Article source : [lien]

-Lectures complémentaires : [lien]