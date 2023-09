NGC 3156 : une galaxie lenticulaire remarquable

La photo de la semaine du télescope spatial Hubble présente la captivante NGC 3156, une galaxie lenticulaire située entre une galaxie elliptique et une galaxie spirale. Située à environ 73 millions d’années-lumière de la Terre dans la constellation du Sextans, NGC 3156 est une merveille céleste qui mérite d’être explorée.

Sextans, la constellation équatoriale mineure où réside NGC 3156, revêt une importance historique. Nommée d'après le sextant, un instrument utilisé pour la navigation, cette constellation a des racines bien antérieures au XVIIIe siècle. Les érudits islamiques ont développé des sextants astronomiques des siècles avant l'invention des sextants de navigation, utilisant ces outils pour mesurer les angles dans le ciel. Notamment, Ulugh Beg de la dynastie Timuride a construit un énorme sextant d'un rayon de 18 mètres au XVe siècle à Samarkand, en Ouzbékistan, mettant en valeur les anciennes applications de cet instrument astronomique.

Dans l'astronomie moderne, les sextants ont été remplacés par des instruments plus précis utilisés pour le positionnement des étoiles et des objets célestes. Malgré ce changement, NGC 3156 a été étudié de manière approfondie, en se concentrant sur ses amas globulaires, la formation récente d'étoiles et même l'impact d'un trou noir supermassif en son centre, qui dévore les étoiles environnantes.

Un sextant, dans le contexte des instruments de navigation, est un outil précieux pour déterminer la latitude lors de la navigation maritime et aérienne. En forme de sixième de cercle, cet instrument de précision utilise un télescope et des miroirs réfléchissants pour mesurer l'angle entre un objet céleste, comme une étoile ou la lune, et l'horizon. En observant l’altitude de ces corps célestes, les marins et les aviateurs peuvent déterminer avec précision leur emplacement sur Terre. Les sextants ont joué un rôle crucial dans la cartographie des parcours à travers de vastes étendues non balisées de l’océan ou du ciel.

NGC 3156 offre un aperçu fascinant des merveilles de l'univers. En combinant importance historique et découvertes modernes, cette galaxie lenticulaire continue de captiver les astronomes et d’inspirer une exploration plus approfondie du cosmos.

