Des astronomes découvrent des graines d’étoiles potentielles dans des nuages ​​​​sombres infrarouges

Une étude récente menée par des astronomes à l’aide du télescope ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) a apporté un nouvel éclairage sur la formation d’étoiles de masse élevée. Les chercheurs se sont concentrés sur 39 nuages ​​​​sombres infrarouges (IRDC), qui sont des nuages ​​​​massifs, froids et denses de gaz et de poussière que l’on pense être le lieu de naissance d’étoiles massives.

L’équipe a découvert plus de 800 graines d’étoiles potentielles, ou noyaux de nuages ​​moléculaires, au sein de ces IRDC. Il est intéressant de noter que 99 % de ces noyaux n’ont pas la masse nécessaire pour évoluer vers des étoiles de masse élevée, ce qui suggère que le mécanisme de formation des étoiles de masse élevée diffère fondamentalement de celui des étoiles de faible masse.

Une découverte intéressante de l’étude est la répartition de ces noyaux. Dans les amas stellaires, les étoiles de masse élevée sont généralement regroupées, tandis que les étoiles de faible masse sont plus largement distribuées. Cependant, les chercheurs ont constaté que les emplacements des noyaux de masse plus élevée au sein des IRDC ne présentaient aucune préférence par rapport aux positions des noyaux de masse inférieure. Au lieu de cela, l’équipe a observé que les noyaux les plus denses avaient tendance à être concentrés localement. Cela indique que des noyaux plus denses, plutôt que simplement des noyaux plus massifs, pourraient être les précurseurs d’étoiles de masse élevée.

Comprendre la formation des étoiles de masse élevée est crucial car elles jouent un rôle essentiel dans l’évolution de l’Univers. Les étoiles de masse élevée contribuent à la libération d'éléments lourds et à leur mort explosive lorsque les supernovae créent des ondes de choc qui façonnent leur environnement. Cependant, en raison de leur rareté, le mécanisme par lequel se forment les étoiles massives reste mal compris.

Cette étude fournit des informations précieuses sur les premiers stades de la formation d’étoiles de masse élevée. En identifiant des graines d'étoiles potentielles au sein des IRDC, les astronomes peuvent approfondir leur compréhension des processus complexes impliqués dans la naissance des étoiles massives.

