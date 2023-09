Percées dans l’étude du système exoplanétaire TRAPPIST-1

Des chercheurs de l'Université de Montréal ont fait des progrès significatifs dans la compréhension du système exoplanétaire TRAPPIST-1. Ce système, composé de sept exoplanètes de la taille de la Terre, intrigue depuis longtemps les scientifiques et suscite l’espoir de découvrir des environnements potentiellement habitables en dehors de notre système solaire.

L'équipe, dirigée par la doctorante Olivia Lim, a utilisé le télescope spatial James Webb (JWST) pour observer TRAPPIST-1 b, l'exoplanète en orbite la plus proche de l'étoile du système. Ces observations faisaient partie du plus grand programme d'observateurs généraux (GO) dirigé par le Canada au cours de la première année d'activité du JWST. Les chercheurs ont également observé trois autres planètes du système : TRAPPIST-1 c, g et h.

En utilisant la technique de spectroscopie de transmission, les chercheurs ont analysé la lumière de l'étoile centrale lors de son passage dans l'atmosphère de TRAPPIST-1 b lors d'un transit. Cela leur a permis d'identifier les molécules et les atomes présents dans l'atmosphère de l'exoplanète.

L'une des principales conclusions de l'étude était le rôle important de la contamination stellaire, qui fait référence à l'influence des caractéristiques propres de l'étoile sur les mesures de l'atmosphère de l'exoplanète. L’équipe a trouvé des preuves irréfutables que la contamination stellaire façonne le spectre de transmission de TRAPPIST-1 b et probablement des autres planètes du système. L'activité stellaire, telle que les taches sombres, les facules brillantes et les éruptions cutanées, peut créer des « signaux fantômes » susceptibles de perturber les observations de l'atmosphère de l'exoplanète.

L’étude souligne l’importance de prendre en compte la contamination stellaire lors de la planification des futures observations de systèmes exoplanétaires. Ceci est particulièrement critique pour des systèmes comme TRAPPIST-1, qui tourne autour d’une étoile naine rouge connue pour sa nature active.

Une analyse plus approfondie du système TRAPPIST-1 est toujours en cours, avec davantage d'observations et de données qui devraient améliorer notre compréhension de ces exoplanètes intrigantes et de leur habitabilité potentielle.

Sources:

– Lettres de journaux astrophysiques