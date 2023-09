Le scintillement des étoiles : les simulations 3D et le son révèlent les secrets à l'intérieur

By

Des scientifiques de l'Université Northwestern ont fait une découverte révolutionnaire dans leur étude des étoiles. Pour la première fois, ils ont développé des simulations 3D qui explorent l'énergie ondulante du noyau d'une étoile massive jusqu'à sa surface externe. Ces simulations fournissent de nouvelles informations sur le « scintillement » inhérent aux étoiles.

Les étoiles scintillent non seulement à cause de la courbure de la lumière des étoiles dans notre atmosphère, mais également à cause des vagues de gaz ondulantes à leur surface. Ces ondes sont cependant imperceptibles pour les télescopes actuels. Les simulations de l'équipe de l'Université Northwestern ont permis de déterminer, pour la première fois, le scintillement inné des étoiles.

De plus, l’équipe a converti ces ondes en son, permettant aux auditeurs d’entendre l’intérieur d’une étoile et de ressentir son scintillement naturel. Cette avancée ouvre de nouvelles possibilités pour comprendre les processus qui se produisent au plus profond des étoiles.

Toutes les étoiles ont une zone de convection, une région turbulente où les gaz se déplacent et poussent la chaleur vers l'extérieur. La convection à l’intérieur des étoiles est similaire au processus qui alimente les orages : l’air refroidi chute, se réchauffe et remonte. Ce processus génère des ondes qui atténuent et éclaircissent la lumière des étoiles, produisant un scintillement subtil.

L’équipe a cherché à modéliser la convection cachée au cœur des étoiles massives. En s'appuyant sur des études antérieures et en incluant toute la physique pertinente, leurs simulations prédisent avec précision comment la luminosité d'une étoile change en fonction des ondes générées par convection.

Pour isoler les ondes qui atteignent la surface et créer un scintillement, l'équipe a développé un filtre qui décrit comment les ondes rebondissent à l'intérieur des simulations. Cette technique « d'insonorisation » leur permet de mesurer précisément comment la convection centrale génère des ondes et comment elles affectent la luminosité d'une étoile.

De plus, les chercheurs ont appliqué leur filtre aux ondes mesurées sortant du noyau convectif, décrivant avec précision comment l’étoile modifie ces ondes. Ils ont ensuite développé un filtre différent pour déterminer la façon dont les ondes devraient rebondir à l’intérieur d’une véritable étoile. En appliquant ce filtre, ils ont créé des simulations qui montrent comment les ondes apparaîtraient si elles étaient observées à travers un puissant télescope.

Pour aller plus loin dans leurs découvertes, l'équipe a converti ces simulations en son en augmentant les fréquences des ondes pour les rendre audibles. Différents sons correspondent à des ondes produites par des étoiles de tailles ou de luminosité différentes.

Cette recherche révolutionnaire offre non seulement de nouvelles connaissances sur le fonctionnement interne des étoiles, mais ouvre également la possibilité aux futurs télescopes spatiaux d’observer les régions centrales où se forment les éléments essentiels à la vie.

Sources:

- Université du nord-ouest

– Astronomie naturelle