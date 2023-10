Entraînement en résistance pour les adultes vieillissants : améliorer la qualité de vie et prévenir la perte musculaire

À mesure que nous vieillissons, il devient de plus en plus important de donner la priorité à la forme physique et à la santé afin de maintenir notre capacité à accomplir les tâches quotidiennes sans nous sentir physiquement épuisé. Rester physiquement actif en vieillissant améliore non seulement notre qualité de vie, mais nous permet également de continuer à créer des souvenirs spéciaux avec nos proches. L’entraînement en résistance est une méthode efficace pour maintenir la fonction physique et prévenir la perte musculaire liée à l’âge.

L'entraînement en résistance, également connu sous le nom d'entraînement en force, consiste à effectuer des exercices qui mettent les muscles au défi de surmonter la résistance. Il peut prendre diverses formes et être personnalisé pour répondre aux besoins de l'individu à mesure qu'il vieillit. L’intégration d’un entraînement en résistance à notre programme d’exercices peut aider à lutter contre le déclin naturel de la fonction et de la masse musculaire qui survient avec l’âge, connu sous le nom de sarcopénie. La sarcopénie est associée à un risque accru de chutes, de maladies cardiovasculaires, de maladies métaboliques et d'autres problèmes de santé.

Des recherches récentes suggèrent qu’une faible force musculaire est un facteur important contribuant à la sarcopénie. Par conséquent, la mise en œuvre d’un programme d’entraînement en résistance approprié axé sur l’amélioration de la force est essentielle pour combattre ou inverser ce déclin. Un entraînement régulier en force avec des poids modérés à lourds s'est avéré efficace pour prévenir la sarcopénie et est considéré comme sûr lorsqu'il est effectué correctement. Cependant, il est important de demander conseil à des professionnels qualifiés, tels que des entraîneurs personnels ou des spécialistes de la force et du conditionnement physique, pour garantir une forme et une technique appropriées.

Selon la National Strength and Conditioning Association, les personnes âgées devraient s’entraîner en force deux à trois jours par semaine. Les entraînements doivent inclure des exercices impliquant plusieurs articulations par groupe musculaire majeur, avec six à 12 répétitions par série. L'intensité doit être réglée entre 50 % et 85 % du maximum d'une répétition de l'individu. Il est recommandé de se reposer pendant deux à trois minutes entre les séries, ce qui permet un temps de récupération suffisant. Il est suggéré aux personnes âgées de suivre ce programme deux à trois jours par semaine, avec 24 à 48 heures entre les séances.

La mise en œuvre d’un programme d’entraînement en résistance adapté à vos propres besoins et objectifs peut améliorer considérablement la force et favoriser le maintien de muscles et d’os sains à mesure que vous vieillissez. Bien que les lignes directrices ci-dessus fournissent un cadre, consulter un professionnel permettra d’établir un programme d’exercices plus personnalisé. Donner la priorité à l’entraînement en résistance renforce non seulement les muscles, mais améliore également la qualité de vie globale et la vitalité des adultes vieillissants.

