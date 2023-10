L’importance de l’entraînement en force à mesure que vous vieillissez

À mesure que les gens vieillissent, il peut devenir plus difficile d’accomplir certaines tâches physiques. Cependant, donner la priorité à la forme physique et à la santé peut contribuer à améliorer votre qualité de vie globale et à faciliter l’exécution des activités quotidiennes. Rester physiquement actif peut également mener à des moments et des souvenirs spéciaux avec des êtres chers qui n'auraient peut-être pas été possibles sans une bonne forme physique.

L’entraînement en résistance, en particulier, joue un rôle crucial dans l’amélioration de la force musculaire. La perte musculaire liée à l’âge, connue sous le nom de sarcopénie, est une maladie courante qui touche les personnes âgées. La sarcopénie est associée à un risque accru de chutes, de maladies cardiovasculaires, de maladies métaboliques et d'autres problèmes de santé. En intégrant un entraînement en résistance à votre routine, vous pouvez ralentir le taux de déclin musculaire et même prévenir une certaine perte musculaire.

Des recherches récentes suggèrent qu’une faible force musculaire contribue de manière significative à la sarcopénie. Par conséquent, un moyen efficace de lutter contre la sarcopénie consiste à mettre en place un programme d’entraînement en résistance approprié qui donne la priorité à l’amélioration de la force. L’entraînement régulier en force avec des poids modérés à lourds s’est avéré efficace et sans danger pour les personnes de tous âges, mais particulièrement pour les personnes âgées.

Malheureusement, seul un petit pourcentage d’Américains de plus de 50 ans pratiquent un entraînement en force. Pour bien s’entraîner en force en vieillissant, il est recommandé de faire deux à trois jours de musculation par semaine. Ces entraînements doivent inclure des exercices ciblant plusieurs articulations et groupes musculaires majeurs, avec six à 12 répétitions par série. Se reposer pendant deux à trois minutes entre les séries est également important, en particulier pour les personnes âgées.

Bien que ces lignes directrices fournissent un cadre, il est essentiel de demander conseil à un professionnel qualifié, tel qu'un entraîneur personnel ou un spécialiste de la force et du conditionnement physique, pour créer un programme d'exercices adapté à vos besoins et objectifs spécifiques. En suivant un programme de musculation approprié, vous pouvez améliorer votre force musculaire, améliorer votre santé musculaire et réduire le risque de sarcopénie et de problèmes de santé associés.

– Entraînement en résistance : Une forme d’exercice qui consiste à travailler contre une force ou une résistance pour développer la force, l’endurance et la masse musculaire.

– Sarcopénie : Perte de fonction et de masse musculaire liée à l’âge.

– Séries : Groupe de répétitions d’un exercice effectuées consécutivement sans repos.

– Répétitions : Le nombre de fois que vous effectuez un exercice spécifique.