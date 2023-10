Assister à l'éruption spectaculaire du Steamboat Geyser dans le parc national de Yellowstone

L'éruption du Steamboat Geyser dans le parc national de Yellowstone est un spectacle remarquable que de nombreux visiteurs espèrent vivre. Kathleen Rynkiewicz-Stuby a eu l'incroyable opportunité d'assister à ce spectacle récemment lorsque le plus haut geyser actif du monde est entré en éruption, projetant de l'eau chaude et de la vapeur jusqu'à 400 pieds dans les airs. Elle a capturé une vidéo de l'événement, qui montrait une colonne de vapeur à couper le souffle expulsée avec force du geyser, accompagnée d'un son rappelant celui d'un moteur à réaction.

Steamboat Geyser, situé dans le bassin de Norris Geyser, connaît actuellement sa période la plus active jamais enregistrée. Contrairement aux éruptions prévisibles d'Old Faithful, celles de Steamboat sont très imprévisibles, ce qui en fait un phénomène insaisissable à observer. Cependant, il existe des signes que les visiteurs peuvent surveiller pour augmenter leurs chances de voir Steamboat dans toute sa splendeur.

Mike Poland, géophysicien de recherche et scientifique responsable de l'observatoire du volcan Yellowstone, a expliqué les différentes phases d'une éruption typique d'un bateau à vapeur. La phase initiale, connue sous le nom de phase aquatique, dure quelques minutes et implique des projections d'eau jusqu'à 300 à 400 pieds de hauteur. Suite à cela, le geyser entre dans la phase vapeur, qui peut durer jusqu'à 24 heures avec une intensité décroissante. La vidéo capturée par Rynkiewicz-Stuby a capturé la phase vapeur de l'éruption, indiquant qu'elle a été filmée peu de temps après la fin de la phase eau.

Chaque geyser de Yellowstone a sa propre personnalité et son propre calendrier d'éruption. Alors que Old Faithful entre en éruption selon un horaire régulier, les éruptions de Steamboat sont entièrement aléatoires. Les scientifiques pensent que l'imprévisibilité de Steamboat pourrait être due à son manque d'isolement de son environnement, contrairement aux geysers tels que Old Faithful ou Lone Star Geyser. Malgré des recherches approfondies, les mécanismes à l'origine des éruptions de geysers, y compris les différences entre les geysers erratiques comme Steamboat et les geysers prévisibles comme Old Faithful, restent un mystère.

Quant aux futures éruptions de Steamboat, il est impossible de les prédire avec certitude. Cela pourrait se produire à tout moment ou prendre plusieurs années avant la prochaine éruption. Heureusement, Steamboat connaît actuellement une période plus active que jamais auparavant. En 2023, le geyser est déjà entré en éruption sept fois, marquant une augmentation de l'activité par rapport aux années précédentes. Cependant, les raisons de ces périodes de forte activité restent inconnues.

Bien que les scientifiques aient mené des études pour découvrir les causes des fréquentes éruptions du Steamboat, aucune réponse définitive n'a été trouvée. Les changements dans le système de plomberie du geyser et les facteurs externes tels que les précipitations, les tremblements de terre et les niveaux des eaux souterraines ont été considérés comme des explications potentielles. Néanmoins, de nombreuses recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement la dynamique complexe des geysers.

Malgré la récente recrudescence des éruptions, la fréquence de Steamboat a diminué au cours des dernières années. Bien qu’il y ait eu 20 éruptions en 2021 et 11 en 2022, on prévoit que d’ici la fin de 2023, il n’y aura peut-être que 10 éruptions. Les raisons du pic d’éruptions en 2019 et 2020 et du déclin qui a suivi restent incertains.

Pour augmenter les chances d'assister à une éruption de Steamboat, les visiteurs doivent rester vigilants aux signes d'activité imminente. L'augmentation des événements éruptifs mineurs, avec des éruptions d'eau allant de quelques pieds à plusieurs dizaines de pieds, indique qu'une éruption majeure pourrait être imminente. Cependant, ces éruptions mineures peuvent persister pendant des jours, voire des semaines, avant qu'une éruption soutenue et importante ne se produise. De plus, lors d'éruptions majeures, Steamboat est connu pour drainer la source de la citerne à proximité.

Bien qu'il n'y ait pas de calendrier précis pour une éruption de Steamboat, être au bon endroit au bon moment peut offrir une expérience remarquable et inoubliable. Que l'on ait la chance d'assister à une magnifique éruption ou qu'on doive attendre patiemment la suivante, la puissance impressionnante du Steamboat Geyser continue de captiver les visiteurs du parc national de Yellowstone.

