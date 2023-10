La pluie de météores des Orionides : un spectacle céleste

By

La pluie de météores Orionides devrait captiver les observateurs d’étoiles cette semaine alors qu’elle atteint son apogée d’activité. Dans la nuit du 21 au 22 octobre, la Terre traversera un nuage de poussière qui constituait autrefois la queue de la comète de Halley. Cet événement offre la possibilité d'observer jusqu'à 20 météores par heure depuis un endroit sombre.

Nommés d'après la constellation d'Orion, les météores Orionides sembleront provenir de cette formation céleste. Ceux qui résident dans l’hémisphère sud bénéficieront d’une vue avantageuse, le radiant étant positionné plus haut dans le ciel du nord à cette période de l’année.

L'observation de la pluie de météores Orionides ne nécessite aucun équipement spécial, seulement des vêtements chauds et un peu de patience. Il est recommandé de passer une heure ou plus sous les étoiles, car cela permet à vos yeux de s'adapter à l'obscurité, augmentant ainsi vos chances de repérer même les météores les plus faibles.

La carte fournie illustre la vue sud-est depuis Londres à 03.00h22 BST le XNUMX octobre. À ce stade, la pluie de météores radiante aura atteint une altitude raisonnable dans le ciel. Les météores peuvent être observés dans n’importe quelle direction à partir de ce point focal.

Être témoin de ce spectacle cosmique offre un rappel humiliant de l'immensité et de la beauté de l'univers. Alors prenez rendez-vous avec le ciel nocturne et préparez-vous à être émerveillé par les merveilles de la pluie de météores des Orionides.

