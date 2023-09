Light Bio reçoit l'autorisation de vendre des pétunias qui brillent dans le noir

By

Light Bio, une startup de biotechnologie basée dans l'Idaho, a obtenu l'approbation du ministère de l'Agriculture pour vendre des pétunias bioluminescents génétiquement modifiés aux États-Unis. Inspirés par des organismes naturellement bioluminescents, tels que les insectes, la vie marine et les champignons, les pétunias de Light Bio brillent lorsque la luciférine, un produit de l'enzyme luciférase, interagit avec l'oxygène. Cet effet de lumière unique captive les gens depuis des années, rappelant la lueur enchanteresse des lucioles et des méduses.

Les fondateurs de Light Bio, Karen Sarkisyan et Keith Wood, qui ont respectivement une formation en biologie synthétique et en chimie, ont consacré une partie importante de leur carrière à l'étude de la bioluminescence. Sarkisyan avait déjà travaillé sur l'insertion d'enzymes produisant de la lumière dans les plants de tabac, tandis que Wood avait contribué à créer la première plante génétiquement modifiée qui brille dans le noir dans les années 1980, même si cela nécessitait l'application d'un produit chimique spécial. Au fil du temps, Sarkisyan et Wood ont découvert un moyen de faire émettre de la lumière par les plantes de manière indépendante, en se concentrant sur une molécule appelée acide caféique.

Chez les plantes, l’acide caféique contribue à la construction des parois cellulaires, mais chez les champignons, il est converti en luciférine. Light Bio a exploité ce processus en introduisant la néomycine phosphotransférase II (NPTII), le gène responsable de la conversion de l'acide caféique en luciférine, dans les plants de pétunia. Le résultat est une fleur domestique commune qui émet sa propre lumière vert néon la nuit ou en l’absence de lumière.

Après avoir mené des études pour déterminer si les pétunias Light Bio attireraient plus de parasites que les pétunias ordinaires, le ministère de l'Agriculture a approuvé la vente de ces fleurs qui brillent dans le noir le 6 septembre. Bien qu'il s'agisse d'une nouvelle passionnante pour les 10,000 XNUMX personnes inscrites sur la liste d'attente de Light Bio, certains craignent que les plantes bioluminescentes puissent perturber les écosystèmes locaux. Cependant, Light Bio a répondu à ces préoccupations, notant que les pétunias sont généralement cultivés dans des environnements contrôlés comme les maisons, les entreprises ou les jardins botaniques. Dans ces décors, l’éclairage artificiel utilisé dépasse de loin la lumière émise par les pétunias bioluminescents.

Dans l'ensemble, l'approbation de Light Bio pour vendre des pétunias qui brillent dans le noir marque une étape importante dans le domaine des plantes génétiquement modifiées. Leur innovation et leur dévouement à la bioluminescence ont le potentiel d'introduire des éléments esthétiques uniques dans la vie des gens, tout en suscitant des conversations sur l'impact des organismes génétiquement modifiés sur l'environnement.

