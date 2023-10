La NASA commence la série de tests RS-25 pour les moteurs de fusée SLS

La NASA a commencé une nouvelle série de tests pour les moteurs RS-25 le 5 octobre dans le cadre des tests de certification finaux avant la production d'une version mise à jour des moteurs de la fusée Space Launch System (SLS). Ces moteurs joueront un rôle crucial dans la propulsion des missions Artemis vers la Lune et au-delà.

La série de tests comprendra 12 tests qui devraient avoir lieu jusqu'en 2024 au banc d'essai Fred Haise situé au Stennis Space Center de la NASA dans le Mississippi. Le but de ces tests est de certifier la nouvelle conception des moteurs RS-25, qui les rendra encore plus puissants. Les tests constituent une étape essentielle pour Aerojet Rocketdyne, maître d'œuvre des moteurs SLS, pour produire des moteurs pour la fusée SLS, à commencer par Artemis V.

Chaque mission Artemis nécessitera quatre moteurs RS-25 pour propulser la fusée SLS, générant une poussée de plus de 8.8 millions de livres au décollage. La prochaine série de tests suivra une approche « testez comme si vous voliez », chaque test durant au moins 500 secondes, soit la même durée qu’un lancement.

La série de tests utilisera le moteur de développement E0525 pour recueillir des données en vue de l'examen final de la conception du RS-25. Ce moteur intègre de nouveaux composants clés, tels qu'une buse, des actionneurs hydrauliques, des conduits flexibles et des turbopompes. Ces composants ont été conçus sur la base des caractéristiques de la première série de tests de certification achevés en juin.

La série de tests examinera les performances du moteur dans différents scénarios, allant de 80 % à 113 % de niveaux de puissance. Les nouveaux moteurs RS-25 seront capables de produire jusqu'à 111 % de puissance pour fournir une poussée supplémentaire. Les tests jusqu'au niveau de puissance de 113 % garantissent des marges de sécurité opérationnelle.

Le test le plus long de la série est prévu pour 650 secondes et comprendra un test de cardan pour vérifier la capacité du moteur à pivoter et à maintenir sa stabilité pendant le vol. Le premier test, le 5 octobre, est prévu pour 550 secondes à un niveau de puissance de 111 %.

Au total, la série de tests impliquera environ 6,350 24 secondes de feu brûlant. À la fin de la campagne, il est prévu que 25 nouveaux moteurs RS-XNUMX utilisant la conception mise à jour seront produits pour les missions commençant par Artemis V.

Les tests effectués au banc d'essai Fred Haise sont essentiels pour garantir la sécurité des astronautes lors des futurs lancements. Les données et les connaissances acquises grâce aux missions Artemis contribueront également à l'objectif de la NASA d'envoyer des astronautes sur Mars.

