Nouvelle preuve d’une collision de planètes géantes dans un système solaire lointain

Une équipe de scientifiques a découvert des preuves d'une collision entre deux planètes géantes en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil. Cette découverte fournit des informations précieuses sur le processus complexe de formation et de migration des planètes dans les systèmes exosolaires. La preuve vient de deux événements inhabituels observés dans le comportement de l'étoile : un éclaircissement soudain des longueurs d'onde infrarouges suivi d'une atténuation du spectre visuel deux ans plus tard.

L'étoile en question, nommée ASASSN-21qj, était initialement considérée comme non exceptionnelle jusqu'à ce que sa soudaine atténuation soit détectée par l'All Sky Automated Survey for Supernovae. Des événements de gradation similaires ont été observés dans d’autres étoiles et étaient généralement attribués à des nuages ​​de poussière. Cependant, l’équipe de recherche est tombée sur quelque chose de remarquable lorsqu’elle a découvert des images infrarouges d’ASASSN-21qj prises avant l’événement de gradation. Ces images ont révélé un éclaircissement significatif qui a coïncidé avec l’assombrissement ultérieur.

Sur la base des observations infrarouges, les chercheurs estiment que l'objet responsable de l'éclaircissement avait des températures supérieures à 700°C. Le flux total de lumière infrarouge provenant de l’étoile a augmenté de 4 %, indiquant la présence d’une quantité substantielle de matière répartie sur une superficie 750 fois plus grande que la Terre. Cela exclut la possibilité qu’une planète provoque l’éclaircissement.

L'équipe propose que les événements observés soient la conséquence d'une collision entre deux super-Terres ou mini-Neptunes, catégories de planètes qui n'existent pas dans notre propre système solaire. La collision doit s'être produite à au moins deux unités astronomiques de l'étoile pour tenir compte du délai entre l'éclaircissement initial et l'assombrissement ultérieur. L’émission de lumière lors de la gradation suggère que le matériau ne peut pas se trouver à plus de 16 unités astronomiques de l’étoile.

Cette découverte met en lumière la nature chaotique et dynamique de la formation et de la migration des planètes dans d’autres systèmes solaires. Bien que l’observation directe de ces événements reste un défi, les preuves combinées de l’ASASSN-21qj fournissent des informations précieuses sur les processus qui façonnent notre univers.

