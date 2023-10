De nouvelles preuves suggèrent que de mystérieux flashs radio sont causés par des tremblements d’étoiles

Des astronomes de l'Université de Tokyo ont découvert de nouvelles preuves indiquant que les énigmatiques éclats de lumière radio qui traversent l'Univers sont causés par des tremblements d'étoiles. Ces sursauts, connus sous le nom de sursauts radio rapides (FRB), étaient auparavant considérés comme similaires aux éruptions solaires. Cependant, une analyse de milliers d’éclairs provenant de trois sources FRB répétées a révélé des similitudes frappantes avec les tremblements de terre.

D’une durée généralement de quelques millisecondes seulement, les FRB sont des émissions d’ondes radio extrêmement puissantes, équivalentes à la production d’énergie de 500 millions de Soleils. En raison de leur nature éphémère, leur étude est difficile. Mais ces dernières années, les astronomes ont réalisé des percées en découvrant des sources répétées de FRB et en identifiant même un FRB provenant de la Voie lactée, émanant d'un magnétar, un type d'étoile à neutrons doté d'un champ magnétique extrêmement puissant.

On pense que les magnétars, avec leurs immenses champs magnétiques, se déforment en raison de la tension entre leur forte attraction magnétique vers l'extérieur et l'attraction gravitationnelle vers l'intérieur provoquée par leurs noyaux stellaires denses. Cette distorsion peut provoquer la rupture et le tremblement du magnétar, entraînant la libération de puissantes fusées éclairantes et d’ondes radio – des sursauts radio rapides. Cela fournit une explication possible à ces éruptions cosmiques.

Pour approfondir leurs recherches, les astronomes ont mené une analyse statistique comparant les distributions énergétiques et temporelles de près de 7,000 XNUMX sursauts FRB provenant de trois sources avec des données sismiques et des éruptions solaires. Ils ont trouvé des similitudes significatives entre les modèles de FRB et les tremblements de terre, comme la probabilité de répliques et la relation avec le décalage temporel. Cependant, il n’y avait pas de corrélation similaire avec les éruptions solaires.

Ces résultats renforcent la possibilité que les tremblements d’étoiles soient responsables des FRB. Bien qu'il puisse y avoir d'autres explications pour d'autres sources, comprendre la nature de ces sursauts particuliers pourrait fournir des informations sur les tremblements d'étoiles, ainsi que sur le comportement des magnétars et des étoiles à neutrons en général. L’étude des tremblements d’étoiles dans les environnements denses d’étoiles ultradenses comme les étoiles à neutrons pourrait également offrir de nouvelles connaissances sur la matière à haute densité et sur les lois fondamentales de la physique nucléaire.

