Des sursauts radio rapides provoqués par des « tremblements d’étoiles » sur les étoiles à neutrons, selon une étude

Des scientifiques de l'Université de Tokyo ont fait une découverte révolutionnaire qui met en lumière les origines mystérieuses des sursauts radio rapides (FRB). Les FRB sont des événements cosmiques extrêmement puissants qui libèrent une immense quantité d’énergie en moins d’une seconde. Depuis leur découverte en 2001, les scientifiques peinent à déterminer l’origine de ces phénomènes éphémères. Cependant, la nouvelle étude suggère que les FRB pourraient être déclenchés par des « tremblements d’étoiles » se produisant à la surface des étoiles à neutrons.

Les étoiles à neutrons se forment lorsqu'une étoile environ huit fois plus grande que notre Soleil subit une explosion de supernova. Le noyau de l’étoile s’effondre, donnant naissance à une étoile à neutrons superdense. Alors que toutes les étoiles à neutrons possèdent des champs magnétiques des milliards de fois plus puissants que celui de la Terre, certaines étoiles à neutrons, appelées magnétars, ont des champs encore plus puissants, jusqu'à mille fois plus puissants.

Les chercheurs de l'Université de Tokyo, Tomonori Totani et Yuya Tsuzuki, ont mené une analyse approfondie de près de sept mille rafales provenant de trois FRB répétitifs différents. Ils ont comparé ces données à la corrélation temps-énergie des tremblements de terre japonais et des éruptions solaires observées par le satellite Hinode.

Contrairement aux études précédentes, les chercheurs ont découvert des similitudes remarquables entre les données sur les sursauts radio rapides et les données sur les tremblements de terre. Cependant, les données présentaient des différences significatives par rapport aux éruptions solaires. Ces découvertes indiquent que les étoiles à neutrons ont une croûte solide et que les tremblements d’étoiles soudains qui se produisent dans cette croûte libèrent des quantités massives d’énergie qui se manifestent par des sursauts radio rapides.

Cette étude fournit des informations précieuses sur la nature complexe des sursauts radio rapides et pourrait ouvrir la voie à de futures recherches visant à en découvrir davantage sur ces événements cosmiques énigmatiques et sur les propriétés fascinantes des étoiles à neutrons.

Sources:

– Université de Tokyo : étude de recherche intitulée « Recherche de corrélations énergétiques entre les sursauts radio rapides et les tremblements de terre/éruptions solaires »

– Satellite Hinode : observations d’éruptions solaires