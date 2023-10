Les constellations de satellites comme Starlink posent des défis à la radioastronomie, selon une étude

Les constellations de satellites, telles que Starlink, présentent un défi unique pour la radioastronomie en raison de leur grand nombre de satellites en orbite basse. Bien que ces constellations offrent des avantages pour la communication Internet mondiale, elles interfèrent également avec les radiotélescopes conçus pour capturer des images haute résolution à basses fréquences radio.

Le Square Kilometer Array (SKA), un radiotélescope aux multiples objectifs scientifiques, est particulièrement impacté par la présence des satellites Starlink. SKA vise à étudier divers phénomènes, notamment la relativité générale, la distribution de l'hydrogène neutre et l'atmosphère des exoplanètes. Grâce à leur capacité à capturer simultanément de grandes sections du ciel, les satellites Starlink sont présents dans la plupart des observations de SKA, même dans ses prototypes de réseaux.

Dans une étude récente basée sur les données de l'Engineering Development Array version 2 (EDA2), les chercheurs ont détecté des émissions radio intentionnelles et non intentionnelles de Starlink. Certaines de ces émissions éclipsaient les objets les plus brillants du ciel aux basses fréquences. Bien que les signaux intentionnels puissent être traités en excluant la transmission dans les champs de vision des observatoires, les émissions non intentionnelles posent un défi important. Il est notoirement difficile de protéger les émissions basse fréquence et toute mesure d’atténuation ne s’appliquerait qu’aux futurs satellites.

Ce n’est pas le premier cas de signaux radio parasites de Starlink affectant la radioastronomie. Une étude précédente utilisant LOFAR a également observé des signaux involontaires provenant de plusieurs satellites. À mesure que les radiotélescopes deviennent plus avancés et plus sensibles, il devient primordial de s’attaquer au problème de la pollution lumineuse radioélectrique des satellites.

Le conflit entre les avantages d’un accès généralisé à l’Internet par satellite et la nécessité d’observations radio sans perturbation met en évidence la nécessité d’équilibrer les priorités. Trouver un équilibre nécessitera des décisions difficiles concernant la commodité de l’Internet par satellite et l’avancement de notre compréhension du cosmos.

