Les satellites Starlink posent un défi pour la radioastronomie, selon une étude

La radioastronomie et les communications par satellite collaborent depuis longtemps, mais il arrive parfois que leurs objectifs soient en conflit. Le développement de constellations de satellites comme Starlink, composées d’un grand nombre de satellites en orbite basse, présente des défis pour la radioastronomie.

Une étude récente publiée sur le serveur de préimpression arXiv met en évidence l'impact que les satellites Starlink peuvent avoir sur la radioastronomie. L’étude a analysé les données de test du Square Kilometer Array (SKA), un radiotélescope conçu pour capturer des images haute résolution à basses fréquences radio. Avec environ 5,000 40,000 satellites Starlink actuellement en orbite et la possibilité que ce nombre atteigne XNUMX XNUMX au cours de la prochaine décennie, la présence de ces satellites dans le ciel est inévitable pour les observations de radioastronomie.

L'étude a révélé que les satellites Starlink émettaient des signaux radio intentionnels et non intentionnels susceptibles d'interférer avec les observations de SKA. Même sans la sensibilité du réseau SKA complet, les chercheurs ont détecté des émissions de Starlink qui étaient plus lumineuses que les objets célestes les plus brillants aux basses fréquences.

Il est possible d'atténuer les signaux intentionnels grâce à des zones d'exclusion, mais les émissions involontaires posent un défi plus important. Il est difficile de protéger les émissions basse fréquence et toute stratégie d’atténuation mise en œuvre ne s’appliquerait qu’aux futurs satellites Starlink. L’étude conclut que les signaux parasites de Starlink ont ​​le potentiel d’avoir un impact significatif sur les objectifs de recherche de SKA.

Ce n'est pas la première fois que des signaux radio de Starlink sont détectés. Une étude précédente basée sur LOFAR, un autre observatoire radio, a également découvert des signaux involontaires provenant de plusieurs satellites Starlink. À mesure que les observatoires radio deviennent plus avancés et plus sensibles, la lutte contre la pollution lumineuse radioélectrique des satellites nécessitera de faire des choix difficiles entre la commodité de l’Internet par satellite et l’exploration du ciel radio.

Source: Univers aujourd'hui

Référence du journal : Dylan Grigg et al, Détection des émissions intentionnelles et involontaires des satellites Starlink dans la gamme de fréquences SKA-Low, sur le site SKA-Low, avec un analogue de station SKA-Low, arXiv (2023). DOI : 10.48550/arxiv.2309.15672