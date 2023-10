Starlink de SpaceX va lancer un service de téléphonie directe sur téléphone portable par satellite

Starlink de SpaceX, connu pour son service Internet par satellite, a annoncé son intention d'offrir un service de téléphonie par satellite appelé Direct to Cell. Selon le site Web de Starlink, Direct to Cell fournira initialement un service de messagerie texte à partir de 2024, avec des capacités voix et données qui seront ajoutées en 2025. Le service vise à fournir un accès omniprésent aux SMS, aux appels et à la navigation sur les terres, les lacs et les eaux côtières.

Starlink s'est associé à plusieurs opérateurs mondiaux, notamment T-Mobile US, Rogers au Canada, Optus en Australie, One NZ en Nouvelle-Zélande, Salt en Suisse et KDDI au Japon, pour garantir un accès réciproque dans les pays partenaires. La société souligne qu'aucune modification du matériel téléphonique ou des applications spéciales n'est requise pour utiliser le service, car il fonctionnera avec les téléphones LTE existants. Cependant, on ne sait pas encore si le service sera initialement limité à la 4G ou si la prise en charge de la 5G sera introduite ultérieurement.

Le service Direct to Cell fonctionnera de la même manière qu'une tour de téléphonie cellulaire dans l'espace, permettant aux clients de se connecter au service lorsqu'ils sont hors de portée de la tour de téléphonie cellulaire de leur fournisseur. Bien qu'aucun détail sur les prix n'ait encore été divulgué, l'incursion de Starlink sur le marché de la téléphonie par satellite intervient alors que d'autres sociétés se sont également aventurées dans ce domaine. Apple a introduit la prise en charge par satellite pour les communications d'urgence dans l'iPhone 14, Qualcomm a annoncé des capacités de messagerie bidirectionnelle via la constellation de satellites Iridium et Vodafone a affirmé avoir passé le premier appel 5G spatial à l'aide de combinés non modifiés.

Cependant, Starlink est confronté à des défis réglementaires potentiels de la part d'AT&T et de son concurrent Omnispace. AT&T a demandé à la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis d'empêcher Starlink d'utiliser le spectre de T-Mobile, tandis qu'Omnispace a fait part de ses inquiétudes concernant les interférences avec son propre système de téléphonie par satellite.

En conclusion, le service de téléphonie par satellite Direct to Cell de Starlink de SpaceX vise à fournir une couverture mondiale et un accès au texte, à la voix et aux données à l'aide des téléphones LTE existants. Alors que d'autres sociétés sont également entrées sur le marché de la téléphonie par satellite, Starlink devra relever des défis réglementaires à mesure qu'elle élargira ses offres de communications par satellite.

