Un récent lancement de SpaceX a créé un superbe train de lumière dans le ciel nocturne. Le lancement, qui a eu lieu à la station spatiale de Cap Canaveral en Floride, a envoyé 22 satellites Starlink en orbite terrestre basse. Ces satellites, qui font partie de l'initiative mondiale Internet haut débit de SpaceX, ont captivé les observateurs de plusieurs États, dont le Connecticut, l'Utah, l'Illinois, le Michigan, l'Ohio et le Wisconsin.

Les satellites Starlink sont chargés de fournir un accès Internet haut débit aux utilisateurs du monde entier. Depuis leur lancement initial en 2019, plus de 3,000 7,500 satellites ont été déployés par SpaceX. La société vise à placer un total de XNUMX XNUMX satellites en orbite terrestre basse, comme l'a approuvé la Commission fédérale des communications.

Une fois en orbite, les satellites Starlink se déplacent en ligne droite, réfléchissant la lumière et les rendant visibles depuis le sol. Cependant, leur visibilité est limitée, car ils finissent par établir leurs propres orbites. Pendant leur transit, une chaîne Starlink peut clignoter dans le ciel plusieurs fois en une seule nuit.

Pour ceux qui souhaitent repérer les satellites, plusieurs ressources Internet sont disponibles. L'application web et mobile « Find Starlink » permet aux utilisateurs de suivre les chaînes de satellites en fonction de coordonnées ou de villes. Satellitemap.space propose une carte de type globe qui affiche les emplacements des satellites Starlink et fournit des détails tels que les dates de lancement et les parcours récents. Les utilisateurs peuvent marquer leur domicile sur la carte pour déterminer quand un satellite passera au-dessus de leur tête.

Le récent train léger créé par les satellites Starlink a offert un spectacle captivant et inhabituel aux observateurs de plusieurs États. Alors que SpaceX continue de lancer de nouveaux satellites, le ciel nocturne pourrait voir des spectacles encore plus éblouissants à l’avenir.

