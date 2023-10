Signaux satellites : une menace pour l'astronomie et notre compréhension de l'univers

Les satellites sont devenus monnaie courante dans le ciel nocturne ces dernières années, avec des milliers d'entre eux lancés en orbite terrestre et des dizaines de milliers d'autres prévus dans le futur. Cependant, cette augmentation de l’activité des satellites pose un risque important pour notre connexion avec le cosmos et suscite des inquiétudes parmi les astronomes.

Des chercheurs de l'Université Curtin ont mené une étude pour examiner les signaux radio émis par les satellites Starlink, une méga-constellation visant à fournir une couverture satellitaire mondiale. Au cours de leurs recherches, ils ont découvert que ces satellites « perdaient » des signaux radio qui interféraient avec la radioastronomie. Même dans une « zone de silence radio » désignée en Australie occidentale, les émissions des satellites se sont révélées plus brillantes que n’importe quelle source naturelle dans le ciel.

L’un des problèmes clés est que les radiotélescopes, qui sont utilisés en astronomie pour détecter de faibles signaux provenant d’objets célestes éloignés, sont très sensibles et peuvent capter les interférences provenant d’émetteurs radio même faibles. Les fréquences inattendues et involontaires des signaux émis par les satellites Starlink peuvent avoir de graves conséquences sur la capacité des radiotélescopes à observer et étudier l’univers.

Ces interférences sont particulièrement préoccupantes pour le Square Kilometer Array (SKA), le plus grand projet d’observatoire radio jamais entrepris. La construction de ce projet a déjà commencé en Australie occidentale et les interférences des signaux satellite constituent une menace importante pour sa réussite.

Même si les opérateurs de satellite n'enfreignent actuellement aucune règle et que les réglementations relatives à l'utilisation du spectre radioélectrique sont complexes, il est nécessaire que les opérateurs de satellite s'attaquent à ce problème et atténuent la génération de signaux interférents. SpaceX, l'opérateur de la constellation de satellites Starlink, a apporté des améliorations pour réduire la réflectivité des satellites, mais des efforts supplémentaires sont nécessaires pour réduire considérablement les émissions dans les longueurs d'onde radio.

Préserver la vision future de l'humanité de l'univers et permettre des découvertes et des technologies importantes dépendent de la coopération et de la volonté des opérateurs de satellites de résoudre ce problème. Même si la réglementation évolue lentement, il est important que les chercheurs et les opérateurs s’engagent en permanence pour trouver des solutions minimisant les interférences avec la radioastronomie.

