Le satellite Starlink se désintègre au-dessus des Caraïbes : assistez à une rentrée spectaculaire

Des témoins de Porto Rico et de la République dominicaine ont eu droit à un spectacle remarquable le 6 septembre 2023. Ils ont observé une rentrée satellite qui couvrait tout le ciel, d’un horizon à l’autre, ouvrant une voie du sud-ouest au nord-est. L'objet responsable de cet affichage a été identifié comme étant Starlink-30167, un satellite de la constellation Starlink de SpaceX. Lancé le 28 juillet 2023, le Starlink-30167 faisait partie d'un groupe de 22 satellites Internet. Cependant, il n'a pas réussi à atteindre son orbite prévue et a progressivement perdu de l'altitude, pour finalement rentrer dans l'atmosphère terrestre.

La désintégration du satellite Starlink a été capturée sous différents angles dans une vidéo, offrant une image dramatique de l'événement. Lorsque le satellite s'est désintégré, de petits fragments se sont séparés de l'objet principal, certains menant l'événement tandis que d'autres ont pris du retard. Cette fragmentation indique clairement que l’objet observé est un débris spatial plutôt qu’un météore naturel. Les débris spatiaux apparaissent souvent comme un « météore » lent qui peut durer une ou deux minutes, ce qui contraste fortement avec la brève durée d’un météore naturel.

Ce n’est pas la première fois que des satellites Starlink se désintègrent dans le ciel. Lors d'un précédent événement, le 7 février 2022, un groupe de satellites nouvellement lancés est rentré dans l'atmosphère en raison d'une tempête géomagnétique provenant du soleil. Ces tempêtes peuvent provoquer un réchauffement de l’atmosphère et affecter la densité atmosphérique, entraînant une augmentation de la traînée et la rentrée des satellites à basse altitude.

À mesure que la technologie et l’exploration spatiale continuent de progresser, il est important de pouvoir faire la distinction entre les météores naturels et les débris spatiaux. Les caractéristiques des débris spatiaux, telles que leur mouvement lent et leur fragmentation notable, peuvent aider à les identifier comme un objet artificiel. L'observation d'événements tels que la désintégration du satellite Starlink offre non seulement un spectacle fascinant, mais offre également des informations précieuses sur le comportement des débris spatiaux.

