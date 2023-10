Aperçu de la mission du groupe Starlink 6-23

By

La mission Starlink Group 6-23 a été réalisée par la fusée Falcon 9 Block 5 de SpaceX. La fusée a lancé et déployé avec succès 60 satellites Starlink en orbite. Ce lancement était la 23e mission de la constellation Starlink, portant le nombre total de satellites en orbite à plus de 1,300 XNUMX.

La fusée Falcon 9 Block 5, fabriquée par SpaceX, est une fusée réutilisable à deux étages conçue pour transporter des charges utiles dans l'espace. Il est équipé de neuf moteurs Merlin qui fournissent une poussée puissante lors du décollage et de la montée. La version Block 5 du Falcon 9 intègre diverses améliorations et mises à niveau pour améliorer ses performances et sa réutilisabilité.

L'objectif principal de la mission Starlink Group 6-23 était de continuer à étendre la constellation Internet haut débit Starlink de SpaceX. Le déploiement de ces 60 satellites constitue une nouvelle étape vers la fourniture d’une couverture Internet mondiale depuis l’espace. Une fois que les satellites seront sur leurs orbites désignées, ils communiqueront entre eux et avec les stations au sol, permettant ainsi un réseau de connectivité Internet haut débit.

La constellation Starlink vise à fournir un accès Internet abordable et fiable aux utilisateurs du monde entier, y compris dans les zones reculées et mal desservies. En déployant des milliers de petits satellites en orbite terrestre basse, Starlink peut contourner les limitations des infrastructures traditionnelles et fournir une connectivité Internet directement depuis l'espace.

SpaceX prévoit de continuer à lancer des lots de satellites Starlink jusqu'à ce qu'ils atteignent une couverture mondiale. À chaque mission, la constellation devient plus robuste et capable de fournir des services Internet à haut débit. Starlink devrait à terme être composé de dizaines de milliers de satellites en orbite.

Sources : Astronaute de tous les jours

Définitions:

– Fusée Falcon 9 Block 5 : Une fusée réutilisable à deux étages fabriquée par SpaceX, conçue pour transporter des charges utiles dans l’espace.

– Starlink : Une constellation Internet haut débit par satellite développée et exploitée par SpaceX.

– Constellation Starlink : Un réseau de satellites déployés en orbite terrestre basse pour fournir une couverture Internet mondiale.

– Orbite terrestre basse : région de l’espace autour de la Terre dont l’altitude est comprise entre 160 kilomètres (100 miles) et 2,000 1,200 kilomètres (XNUMX XNUMX miles) au-dessus du niveau de la mer.

Sources:

– Astronaute de tous les jours (www.everydayastronaut.com)