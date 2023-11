La nouvelle date de lancement de la mission CST-100 Starliner de Boeing révélée

By

Dans une mise à jour passionnante de la NASA, le premier lancement en équipage du véhicule Boeing CST-100 Starliner devrait avoir lieu en avril, selon Phil McAlister, directeur de la division spatiale commerciale de la NASA. La mission Crew Flight Test (CFT), initialement prévue pour 2022, a été retardée pour résoudre des problèmes techniques. Cependant, les préparatifs de la mission sont en bonne voie et si tout se passe bien, le lancement aura lieu le 14 avril.

La mission CFT revêt une grande importance car elle marque non seulement le premier vol en équipage du vaisseau spatial Starliner, mais aussi la première fois qu'une capsule américaine avec équipage atterrira sur terre au lieu de s'écraser dans l'océan. De plus, ce sera le premier lancement avec équipage depuis Cap Canaveral depuis la mission Apollo 7 en 1968.

La NASA et Boeing ont travaillé dur pour résoudre les problèmes techniques identifiés lors des préparatifs de la mission CFT. L'un des problèmes consistait à retirer le ruban inflammable des faisceaux de câbles de la capsule Starliner. Selon Dave McCann, ingénieur en chef de Boeing pour le programme Starliner, plus de 1,300 XNUMX mètres de ruban adhésif ont été retirés et remplacés par des alternatives ininflammables. Les équipes ont travaillé avec diligence pour assurer la sécurité du véhicule.

Un autre aspect important de la mission est la refonte des liaisons souples des parachutes du vaisseau spatial afin d'augmenter leur marge de sécurité. Un test de chute est prévu en janvier pour évaluer les performances des liens repensés. La réussite de ce test sera cruciale pour respecter le calendrier de lancement du 14 avril.

Une fois la mission CFT effectuée avec succès, le Starliner sera intégré à la flotte pour les missions de rotation de longue durée de l'équipage de la Station spatiale internationale (ISS). Celui-ci alternera avec le Crew Dragon de SpaceX, contribuant aux missions régulières vers l'ISS.

FAQ:

Q : Quand est prévu le premier lancement en équipage du CST-100 Starliner de Boeing ?

R : Le lancement est actuellement prévu pour le 14 avril.

Q : Qu’est-ce qui rend la mission CFT significative ?

R : La mission CFT sera la première capsule américaine avec équipage à atterrir sur terre plutôt que sur l'océan, et ce sera le premier lancement avec équipage depuis Cap Canaveral depuis 1968.

Q : Quels problèmes techniques la NASA et Boeing ont-ils résolus ?

R : Les problèmes comprenaient le retrait du ruban inflammable des faisceaux de câbles et la refonte des liens souples dans les parachutes du vaisseau spatial pour une sécurité accrue.

Q : Quelle est la prochaine étape avant le lancement ?

R : Un test de chute en janvier évaluera les performances des liaisons souples redessinées des parachutes. Son succès est crucial pour le respect du calendrier de lancement.