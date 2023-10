Conseils d'observation des étoiles pour les mois les plus froids : avis d'experts

By

Regarder le ciel nocturne a captivé les gens tout au long de l’histoire. Les étoiles et les planètes ont des significations et des utilisations différentes dans les cultures du monde entier, depuis le guidage de la navigation jusqu'à l'inspiration du folklore. À l'approche des mois les plus froids, la Trinity Space Society donne un aperçu de ce qu'il faut surveiller lors de l'observation des étoiles.

Les constellations constituent des éléments marquants dans le ciel nocturne. En Irlande, la Grande Ourse (Ursa Major) et la Petite Ourse (Ursa Minor) peuvent être observées toute l'année, ainsi que des constellations comme Cassiopée. D'autres constellations notables en octobre incluent Pégase, Andromède, Taureau et Orion. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l’identification des constellations, utiliser une application d’observation des étoiles comme « Constellarium » peut être extrêmement utile.

Contrairement à la croyance populaire, il n’est pas nécessaire d’avoir un équipement élaboré pour observer les étoiles. Toutes les constellations sont visibles à l’œil nu, même dans les zones urbaines comme Dublin. Cependant, trouver un endroit plus sombre améliorera la visibilité. À mesure que l’hiver avance, l’air devient plus clair, ce qui facilite l’observation des étoiles. Il est essentiel de garder un œil sur les conditions météorologiques pour planifier vos séances d'observation des étoiles en conséquence.

En plus des étoiles, les planètes offrent également des spectacles célestes fascinants. Jupiter, souvent l'un des objets les plus brillants du ciel nocturne, mérite d'être surveillé. Elle peut paraître aussi brillante que la Lune. Mercure et Vénus peuvent également être observées tôt le matin, juste avant le lever du soleil.

Quant aux événements lunaires, une éclipse de Lune partielle mais très petite est attendue le 28 octobre. L'éclipse se produira de 7h à 11h, avec un pic à 9h. De plus, une pluie de météores provenant de Bételgeuse, sur l'épaule d'Orion, aura lieu du 2 octobre au 7 novembre, avec un pic vers les 21 et 22 octobre.

Lorsqu'il s'agit de lieux idéaux pour observer les étoiles près de Dublin, Phoenix Park et Malahide sont fortement recommandés. Sortir de la ville permet d'avoir un ciel plus sombre, améliorant ainsi l'expérience globale d'observation des étoiles.

Étonnamment, il est possible de voir passer la Station spatiale internationale (ISS) la nuit. L'ISS est assez lumineuse et passe environ toutes les 40 minutes. Des sites Web comme spotthestation.nasa.gov peuvent fournir des heures de passage spécifiques en fonction de votre emplacement.

Enfin, une question courante se pose : l’observation des étoiles nous permet-elle d’être témoin du passé ? En termes simples, la lumière des étoiles se déplace à la vitesse de la lumière, ce qui signifie qu’elle met du temps à nous atteindre. En ce sens, regarder les étoiles, c’est comme observer le passé. Cependant, selon la théorie de la relativité d'Einstein, le concept de passé et de présent devient moins pertinent car rien ne peut voyager plus vite que la lumière.

Alors, pourquoi ne pas emmener un ami et vous rendre à votre endroit préféré pour observer les étoiles ? Le ciel nocturne a une façon enchanteresse de hypnotiser tous ceux qui le regardent. Découvrez les merveilles de l'univers et plongez dans une expérience intemporelle.

Sources:

– Trinity Space Society, entretien avec Brendan Watters et Dominik Kuczynski