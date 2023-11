De nouvelles façons d'observer Vénus, Jupiter, Saturne et les météores Léonides ce mois-ci

Avec l'arrivée du mois de novembre, les observateurs d'étoiles vont se régaler puisqu'ils pourront assister à la splendeur de Vénus, Jupiter, Saturne et à la captivante pluie de météores des Léonides. La NASA, la prestigieuse agence spatiale, a partagé des informations précieuses sur les moments idéaux pour observer ces spectacles célestes.

Le matin du 9 novembre, avant le lever du soleil, un croissant de lune sera observé juste sous Vénus. Ce spectacle remarquable fascinera sûrement tous ceux qui en seront témoins. Plus tard dans le mois, le 20 novembre, Saturne se révélera gracieusement. En regardant vers le sud, on peut apercevoir la planète juste au-dessus d'un quart de lune. Fomalhaut et Altaïr, les étoiles brillantes et vibrantes, accompagneront ce spectacle époustouflant.

Le 24 novembre, une lune presque pleine montrera sa proximité enchanteresse avec Jupiter après le coucher du soleil. Alors que le mois touche à sa fin, voyez Vénus monter dans le ciel du matin aux côtés de la rayonnante étoile Spica. Ces collaborations célestes promettent d’être un spectacle grandiose pour tous les passionnés du ciel.

Mais ce n'est pas tout. Novembre est également la période de grande écoute pour la pluie annuelle de météores Léonides, qui provient de la comète Tempel-Tuttle. Selon la NASA, la pluie culminera dans la nuit du 17 novembre, le plus grand nombre de météores étant visibles de minuit jusqu'à l'aube du lendemain. Pour optimiser votre expérience visuelle, la NASA conseille de choisir un endroit sûr et sombre, à l'écart des lumières vives. Allongez-vous simplement et regardez directement le ciel nocturne.

Foire Aux Questions (FAQ):

Q : Où puis-je voir la pluie de météores Léonides ?

R : La pluie de météores Léonides peut être observée depuis n’importe où sur la planète, à condition que le ciel soit dégagé, sauf en Antarctique.

Q : Combien d’étoiles filantes puis-je m’attendre à voir par heure pendant la pluie de météores des Léonides ?

R : En moyenne, les observateurs d'étoiles peuvent observer jusqu'à 15 étoiles filantes par heure pendant la pluie de météores des Léonides.

Q : Est-il possible d’observer les météores Léonides à l’œil nu ?

R : Oui, les météores Léonides sont visibles à l’œil nu.

Q : Pourquoi la pluie de météores s'appelle-t-elle les Léonides ?

R : Les Léonides doivent leur nom à la constellation du Lion, car elles semblent provenir de cette zone du ciel.

Le spectacle fascinant des météores Léonides, provoqué par la rencontre de la Terre avec de petits débris glacés de la comète Tempel-Tuttle, promet un spectacle à couper le souffle. Les météores brûlent avant d’atteindre la surface de la Terre, laissant derrière eux une fascinante traînée d’air chaud que nous percevons comme des étoiles filantes. Connues pour leurs magnitudes lumineuses, la pluie de météores Léonides détient le titre des pluies de météores les plus rapides connues, se précipitant dans l'espace à une vitesse étonnante de 44 milles par seconde.

Ce mois-ci, saisissez l'occasion d'être témoin de la grandeur du ciel nocturne alors que Vénus, Jupiter, Saturne et les météores Léonides offrent un spectacle céleste pas comme les autres.

Source : [Irish Sun](https://www.thesun.ie/news/6208293/venus-jupiter-saturn-leonid-meteors/)