Étoiles de mer : comment le plan corporel a évolué différemment de ce que nous pensions

De nouvelles recherches suggèrent que le corps d’une étoile de mer, également connue sous le nom d’étoile de mer, pourrait ressembler davantage à une tête plutôt qu’à des parties distinctes du corps comme un tronc ou une queue. Le plan corporel unique quintuplement symétrique des échinodermes, qui comprend des étoiles de mer, des oursins et des dollars des sables, a longtemps intrigué les scientifiques. Contrairement à leurs ancêtres bilatéraux qui ont des côtés gauche et droit en miroir, les échinodermes ont leurs parties du corps disposées en cinq sections égales.

Des scientifiques de l'Université de Southampton et de l'Université de Stanford ont mené une étude comparant les données biologiques d'une étoile de mer avec d'autres animaux du groupe des deutérostomes, qui comprend les échinodermes et les animaux bilatéraux. Ils ont découvert que les gènes associés au développement de la tête étaient exprimés dans toutes les jeunes étoiles de mer, tandis que les gènes codant pour les sections du torse et de la queue étaient pour la plupart absents.

Ces résultats indiquent que les étoiles de mer et autres échinodermes pourraient avoir fait évoluer leur plan corporel distinctif en perdant la région du tronc de leurs ancêtres bilatéraux. Cela leur aurait permis de se déplacer et de se nourrir de différentes manières que les animaux à symétrie bilatérale. La recherche remet en question les hypothèses antérieures sur l’évolution des échinodermes et met en évidence la complexité de leur plan corporel.

Le Dr Jeff Thompson, co-auteur de l'étude, remarque : « Nos recherches nous indiquent que le plan corporel des échinodermes a évolué d'une manière plus complexe qu'on ne le pensait auparavant et qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur ces créatures intrigantes. » Cette nouvelle compréhension des échinodermes met en lumière leur histoire évolutive et soulève de nouvelles questions sur les diverses adaptations des organismes.

FAQ:

Que sont les échinodermes ?

Les échinodermes sont un groupe d'animaux qui comprend les étoiles de mer (étoiles de mer), les oursins et les dollars des sables. Ils ont un plan corporel unique quintuplement symétrique. En quoi les échinodermes sont-ils différents de leurs ancêtres bilatéraux ?

Contrairement aux animaux bilatéraux, les échinodermes n'ont pas de côtés gauche et droit en miroir. Les parties de leur corps sont disposées en cinq sections égales. Qu’a révélé l’étude sur les étoiles de mer ?

L’étude a montré que les étoiles de mer peuvent ressembler davantage à une tête qu’à des parties distinctes du corps comme un tronc ou une queue. Comment les échinodermes ont-ils fait évoluer leur plan corporel ?

La recherche suggère que les échinodermes ont fait évoluer leur plan corporel en perdant la région du tronc de leurs ancêtres bilatéraux. Quelles sont les implications de cette recherche ?

Les résultats remettent en question les hypothèses antérieures sur l’évolution des échinodermes et mettent en évidence la complexité de leur plan corporel.