L'évolution fascinante des étoiles de mer et des échinodermes

Les étoiles de mer sont des créatures énigmatiques qui ont longtemps intrigué les scientifiques en raison de leur plan corporel unique. Même si elles semblent avoir plusieurs membres, des recherches récentes ont révélé que les étoiles de mer ressemblent en réalité à des têtes désincarnées. Cette révélation a mis en lumière l’évolution complexe des échinodermes, un groupe d’animaux comprenant des étoiles de mer, des oursins et d’autres.

Pendant des années, les scientifiques ont été perplexes quant à la façon dont les échinodermes, qui ont un plan corporel quintuple, ont évolué à partir d'ancêtres présentant une symétrie seulement double. Cette double symétrie est courante chez les insectes, les mollusques et les vertébrés. Le Dr Jeff Thompson de l'Université de Southampton décrit cela comme une énigme, déclarant qu'il n'était pas clair comment les plans corporels des échinodermes étaient liés à ceux d'autres organismes.

Les chercheurs ont fait une découverte révolutionnaire en examinant les gènes activés dans les couches les plus externes des étoiles de mer adultes. Ils ont découvert que les gènes de ces couches correspondaient à ceux activés dans les têtes des vers glands (étroitement apparentés aux échinodermes) et des vertébrés. De plus, différentes parties des « bras » de l’étoile de mer ressemblaient à différentes parties de la tête, ce qui suggère que les bras de l’étoile de mer ressemblent davantage à des extensions de la tête.

Essentiellement, les étoiles de mer sont pour la plupart des animaux ressemblant à des têtes avec cinq projections, dont une bouche tournée vers le bas et un anus tourné vers le haut. Le tronc, bien que présent aux stades larvaires, semble absent chez les étoiles de mer adultes. Cette découverte remet en question les hypothèses antérieures sur l’anatomie des étoiles de mer.

La recherche fournit non seulement un aperçu des étoiles de mer, mais offre également un aperçu de l’évolution remarquable des échinodermes. Cela soulève des questions sur l’existence d’animaux aux formes corporelles intermédiaires dans les archives fossiles. Les scientifiques examinent actuellement la possibilité de trouver des preuves qui pourraient combler le fossé entre les ancêtres bilatéraux et les échinodermes modernes.

Comprendre l’évolution des échinodermes et leurs plans corporels inhabituels a des implications plus larges. Il permet une meilleure interprétation des premiers fossiles d’échinodermes et permet une compréhension plus approfondie de la relation entre les régions du cerveau des humains et des échinodermes.

QFP

Q : Que sont les échinodermes ?

Les échinodermes sont un groupe d'animaux marins qui comprend les étoiles de mer, les oursins et les dollars des sables. Ils ont une symétrie quintuple unique et une gamme variée de formes et de tailles de corps.

Q : En quoi les étoiles de mer diffèrent-elles de nos propres membres ?

Les bras d’étoile de mer ne sont pas semblables aux bras humains. Au lieu de cela, ce sont des extensions de la tête de l’étoile de mer, avec différentes parties des bras correspondant à différentes parties de la tête.

Q : Quelle est la signification de cette recherche ?

Cette recherche fournit des informations précieuses sur l’évolution des échinodermes et remet en question les hypothèses antérieures sur l’anatomie des étoiles de mer. Cela permet également de mieux comprendre les premiers fossiles d’échinodermes et de comparer les régions cérébrales humaines et échinodermiques.

Q : Ces résultats sont-ils applicables à d’autres échinodermes ?

Bien que l’étude se soit concentrée sur les étoiles de mer, il n’y a aucune raison de croire que les résultats ne s’appliqueraient pas à d’autres échinodermes. Les résultats suggèrent une transformation radicale du plan corporel bilatéral ancestral chez les échinodermes dans leur ensemble.