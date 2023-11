Une nouvelle découverte révèle que les étoiles de mer sont des têtes mobiles sans corps réels

By

Les étoiles de mer, ces échinodermes en forme d'étoile appartenant à la classe des astéroïdes, ont toujours eu un air de mystère qui les entoure. Certains les trouvent adorables créatures marines, tandis que d’autres sont légèrement déconcertés par leur apparence. Cependant, une étude récente a mis en lumière une révélation surprenante : les étoiles de mer sont essentiellement une grosse tête sans structure corporelle appropriée.

Contrairement à ce que l'on savait des étoiles de mer, cette nouvelle étude menée par des biologistes de l'université de Stanford a révélé que leur corps entier n'est qu'une tête mobile. Laurent Formery, l'auteur principal de l'étude, la qualifie de « bizarre » et suggère que l'évolution de ces créatures fascinantes est encore plus complexe qu'on ne le pensait auparavant.

L’étude, intitulée « Preuve moléculaire de la configuration antéropostérieure chez les échinodermes adultes », fournit davantage d’informations sur la nature unique des étoiles de mer. En utilisant des outils génétiques et moléculaires, les chercheurs ont créé un atlas 3D de l’expression des gènes pour cartographier les régions du corps des étoiles de mer.

L’une des découvertes les plus intrigantes est que les régions en forme de tête d’une étoile de mer ne sont pas concentrées dans une seule zone. Au lieu de cela, ils sont dispersés dans tout le corps, certains au centre et d’autres au centre de chaque membre. Cet arrangement unique a déconcerté les scientifiques pendant des siècles, la question de savoir comment les étoiles de mer passent d'un plan corporel bilatéral à un plan pentaradial restant sans réponse.

Si les étoiles de mer ne sont pas les seules à appartenir à la famille des échinodermes – qui comprend les oursins, les clypées et les concombres de mer – leurs caractéristiques distinctives continuent de captiver les chercheurs. L’étude offre des informations précieuses sur la façon dont ces créatures inhabituelles ont évolué et remet en question les hypothèses de longue date sur les plans corporels des animaux.

À mesure que notre compréhension des étoiles de mer s’approfondit, de plus en plus de mystères sont dévoilés. La nature complexe de leur évolution et la configuration intrigante de leurs régions « principales » ne font que mettre en évidence l’étendue des merveilles qui se cachent sous la surface de nos océans.

FAQ:

Q : Les étoiles de mer sont-elles considérées comme effrayantes ou mignonnes ?

Certaines personnes trouvent les étoiles de mer mignonnes, tandis que d’autres les considèrent comme des créatures marines effrayantes.

Q : Les étoiles de mer ont-elles un cerveau ou du sang ?

Les étoiles de mer ne possèdent ni cerveau ni sang.

Q : Les étoiles de mer peuvent-elles régénérer leurs bras ?

Oui, les étoiles de mer ont la capacité unique de faire repousser leurs bras si elles sont endommagées ou coupées.

Q : Les étoiles de mer ont-elles des yeux ?

Oui, les étoiles de mer ont des yeux qui leur permettent de percevoir la lumière et l’obscurité, mais leur vision est limitée.

Q : Quel est le titre de l’étude originale ?

L’étude originale s’intitule « Preuve moléculaire de la configuration antéropostérieure chez les échinodermes adultes ».

Q : Existe-t-il d’autres créatures similaires aux étoiles de mer ?

Oui, les autres membres de la famille des échinodermes comprennent les oursins, les dollars des sables et les concombres de mer.