Des recherches révolutionnaires fournissent des informations sur les granules d'amidon dans les cultures de triticées

Des recherches récentes ont mis en lumière le développement de granules d’amidon dans les graines de cultures Triticeae, comme le blé, l’orge et le seigle. Cette découverte a des implications importantes pour diverses industries et pour la santé humaine.

L'amidon est un élément essentiel de notre alimentation, présent dans le blé, le maïs, le riz et les pommes de terre. Il fournit de l’énergie et est largement utilisé dans les industries liées au brassage, à la boulangerie, à la production de papier, aux textiles et aux matériaux de construction.

Une découverte notable est que l’amidon de blé, ainsi que d’autres cultures de Triticeae, contient deux types distincts de granules : les gros granules de type A et les plus petits granules de type B. Le rapport de ces granules peut avoir un impact sur la qualité des aliments à base de blé comme le pain et les pâtes. Cependant, l’industrie manufacturière est confrontée à des défis car de nombreux granulés plus petits de type B sont perdus au cours du processus de broyage. De plus, un excès de granules d’amidon de type B dans l’orge peut donner à la bière un aspect trouble.

Une percée dans la recherche sur les granules d'amidon a eu lieu grâce à une étude récente publiée dans The Plant Cell par le Dr David Seung et son équipe du Centre John Innes. Ils ont utilisé des techniques génomiques et expérimentales pour découvrir que les granules de type A et B sont formés par différents mécanismes. En identifiant une enzyme impliquée dans l'initiation des granules de type B et en appliquant des méthodes conventionnelles de sélection végétale pour éliminer cette protéine, ils ont réussi à produire du blé avec moins ou pas de granules B, sans compromettre le développement des plantes ou la teneur globale en amidon.

Cette découverte révolutionnaire ouvre de nouvelles possibilités pour diverses variations d’amidon adaptées à des applications alimentaires et industrielles spécifiques. Le Dr Nitin Uttam Kamble, premier auteur de l'étude, souligne l'importance de cette découverte : des décennies de recherche n'ont pas réussi à comprendre pleinement le rôle de l'enzyme PHS1 dans les plantes, et maintenant son importance dans la formation des granules de type B a été dévoilée. .

Le Dr Seung souligne l'intérêt que cette découverte peut susciter au sein des industries qui préfèrent la cohérence et l'uniformité. Avec la possibilité de réduire le nombre de granulés de type B grâce à des techniques de sélection, les avantages potentiels pour ces industries sont considérables. Cette percée, combinée à des recherches antérieures sur les granulés de type A, a conduit au développement d'une gamme de nouveaux amidons de blé possédant différentes morphologies de granules, propriétés physiques et caractéristiques chimiques.

Les collaborations avec les entreprises sont désormais encouragées pour explorer les applications de ces amidons en meunerie, en panification et en production de pâtes alimentaires. En comprenant comment les granules d'amidon se forment différemment, nous pouvons également étudier l'impact de la taille des granules sur la digestibilité de l'amidon, la qualité de la cuisson, la valeur nutritionnelle et la santé humaine.

Les résultats de cette recherche ont des implications prometteuses non seulement à des fins industrielles, mais également pour améliorer notre compréhension du rôle de l'amidon dans notre alimentation et de ses effets potentiels sur la santé humaine.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Que sont les cultures de Triticées ?

R : Les cultures de triticées sont un groupe de cultures céréalières qui comprend le blé, l'orge et le seigle.

Q : Quels sont les différents types de granules d’amidon présents dans le blé ?

R : L'amidon de blé contient deux types distincts de granules : les gros granules de type A et les plus petits granules de type B.

Q : Comment les granules d'amidon de type A et B affectent-ils les aliments à base de blé ?

R : Le rapport entre les granules de type A et B peut avoir un impact sur la qualité des aliments à base de blé comme le pain et les pâtes.

Q : À quels défis l’industrie de fabrication de l’amidon est-elle confrontée ?

R : L'industrie manufacturière est confrontée à des défis en raison de la perte de granules d'amidon plus petits de type B au cours du processus de broyage.

Q : Quelle a été la percée dans la recherche sur les granules d’amidon ?

R : Cette percée implique l’identification d’une enzyme, PHS1, qui est cruciale pour la formation de granules de type B dans le blé. En sélectionnant du blé avec peu ou pas de granules B, il est désormais possible de créer des variations d'amidon pour différentes applications alimentaires et industrielles.

Q : Comment les résultats peuvent-ils bénéficier aux industries ?

R : Les industries qui exigent cohérence et uniformité peuvent bénéficier de la capacité de diminuer le nombre de granulés de type B, réduisant ainsi les coûts et améliorant les performances des produits dans des processus tels que la mouture, la panification et la production de pâtes.