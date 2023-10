Une nouvelle image du télescope spatial Hubble met en évidence une galaxie semblable à un serpent

By

Une nouvelle image captivante capturée par le télescope spatial Hubble révèle une galaxie lointaine ressemblant à un serpent, ornée de bras tourbillonnants contenant à la fois des étoiles anciennes et nouvelles. Cette galaxie, connue sous le nom de NGC 1087, est située dans la constellation de Cetus. La lumière de NGC 1087 a commencé son voyage vers la Terre il y a environ 80 millions d’années, bien avant l’extinction des dinosaures.

L'image de NGC 1087, publiée lors de la Hubble Galaxy Week de la NASA, met en valeur les caractéristiques uniques de la galaxie. Les vrilles rouges indiquent la présence de gaz moléculaire froid, qui sert de principal élément constitutif de la formation et de la croissance de nouvelles étoiles. En revanche, les régions bleues signifient l’existence d’étoiles chaudes nées dans le passé. Les astronomes pensent que certaines de ces étoiles chaudes appartiennent à une classe rare connue sous le nom d’étoiles Wolf-Rayet, qui sont très instables.

Bien que NGC 1087 présente une multitude de détails accrocheurs, sa caractéristique la plus remarquable est une barre étoilée d'un blanc éclatant située en son centre. Cette barre est entrelacée de traînées de gaz et présente des signes de formation d'étoiles, ce qui en fait un sujet captivant à étudier pour les astronomes. La barre centrale de NGC 1087 est similaire, mais plus petite, à celle trouvée dans notre propre galaxie, la Voie Lactée.

L'observation de galaxies comme NGC 1087 est inestimable car elles offrent un aperçu de la taille et de la forme de la barre centrale de la Voie Lactée. Notre emplacement dans la Voie Lactée rend difficile l’estimation précise des caractéristiques de notre propre barre centrale, ce qui fait de galaxies telles que NGC 1087 des cibles d’observation importantes.

NGC 1087 peut être vu depuis les hémisphères nord et sud, positionnés juste au sud de l'équateur céleste. Les scientifiques utilisent le télescope spatial Hubble, lancé en 1990, pour acquérir des connaissances sur le comportement des poches de gaz après la formation d'étoiles à l'intérieur, entre autres efforts scientifiques.

Sources:

– Source de l'image : Télescope spatial Hubble

– Télescope spatial Hubble : images, faits et histoire