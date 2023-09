Apporter les merveilles du cosmos aux enfants du Kenya

L'astronome kenyane Susan Murabana a pour mission de montrer aux enfants des communautés rurales que la science est à la portée de tous. Aux côtés de son mari, le photographe Daniel Chu Owen, Murabana se rend dans ces communautés avec un télescope et un planétarium gonflable, pour enseigner les étoiles et les planètes à jusqu'à 300 enfants. Cette initiative est financée grâce aux recettes du voyage qui soutiennent le Travelling Telescope, une entreprise sociale fondée par Murabana pour éduquer et inspirer les jeunes sur l'astronomie et la science.

Le manque d’accès aux télescopes et aux planétariums est un défi auquel sont confrontés de nombreux enfants au Kenya. Murabana espère que ces expériences élargiront leurs horizons et élargiront leur vision du monde. En faisant découvrir aux enfants les merveilles du cosmos, elle vise à inspirer et à attiser leur curiosité pour le monde et les opportunités qui s'offrent au-delà du Kenya.

Source: The Guardian

Lutter contre les taux de mortalité maternelle grâce au soutien à l'accouchement

L'Université Huston-Tillotson, une université historiquement noire d'Austin, au Texas, a lancé le programme Boldly BLUE pour lutter contre les taux de mortalité maternelle élevés dans l'État, en particulier chez les femmes noires. L'initiative vise à former des doulas, des sages-femmes et des consultantes en lactation pour fournir un soutien essentiel pendant le processus d'accouchement.

En augmentant la diversité et la disponibilité des experts en naissance dans le centre du Texas, l'université espère améliorer l'accès à des soins continus et culturellement adaptés pour les personnes qui accouchent. Le programme se concentrera initialement sur la formation des doulas, avec des plans pour s'étendre aux consultantes en lactation et aux sages-femmes l'année suivante. La fourniture gratuite de ces services contribuera à garantir qu’un plus grand nombre de personnes puissent accéder au soutien dont elles ont besoin pendant la grossesse et l’accouchement.

Source : KUT

Transformer les batteries mortes en ressources durables

Le recyclage des batteries usagées pourrait être la clé d’une production durable de batteries pour une transition énergétique propre. Les réglementations européennes poussent à un recyclage accru des batteries, ce qui peut réduire l'impact environnemental de la fabrication des batteries en minimisant le besoin d'une exploitation minière intensive et en minimisant les déchets.

Auparavant, le recyclage des batteries lithium-ion était limité et difficile. Cependant, les nouvelles réglementations européennes imposent la collecte et le recyclage des batteries lithium-ion des véhicules électriques, des vélos électriques et des systèmes de stockage d'énergie. Les règles incluent également des objectifs stricts en matière de récupération des métaux. Ces réglementations sont considérées comme une étape vers la création d’une boucle fermée de matériaux critiques.

En recyclant les métaux tels que le lithium, le cobalt et le nickel provenant des batteries mortes, la production de nouvelles batteries peut être plus durable et plus respectueuse de l'environnement.

Source : Grist