Mise à jour sur l'astronomie : éclipse solaire partielle en octobre

Octobre apporte des événements passionnants pour les observateurs d'étoiles de tous âges. Outre l'observation des planètes et deux pluies de météores, le point culminant de ce mois est l'éclipse solaire partielle. Contrairement à une éclipse totale, où la lune bloque complètement le soleil, une éclipse solaire partielle se produit lorsque la lune n'obscurcit qu'une partie du soleil.

Le 14 octobre à 1 h, les résidents de Guelph auront l'occasion d'assister à ce phénomène céleste. La lune commencera à se déplacer devant le soleil vers midi, bloquant progressivement jusqu'à 30 % du soleil à son apogée vers 1 heures. Vers 2 h 30, la lumière du soleil sera entièrement rétablie. Cette éclipse partielle est un événement rare et sert de précurseur à une éclipse solaire presque totale l'année prochaine, le 8 avril, qui bénéficiera d'une couverture de 99.4 % à Guelph.

Il est important de noter qu’observer une éclipse sans équipement de sécurité approprié peut être dangereux. Pour garantir une visualisation en toute sécurité, il est essentiel d’utiliser un équipement de protection approprié. Vous pouvez trouver plus d’informations sur la façon d’observer une éclipse solaire en toute sécurité en visitant des sources fiables telles que la NASA.

Même si Guelph n’aura pas l’occasion d’assister à l’effet « anneau de feu » complet de l’éclipse annulaire, qui sera visible dans d’autres régions de l’Amérique du Nord et du Sud, l’éclipse solaire partielle reste un événement astronomique captivant qui mérite d’être vécu. Alors, marquez vos calendriers, rassemblez vos amis et votre famille et préparez-vous à regarder le ciel le 14 octobre.

L’observation des étoiles nous permet non seulement d’apprécier les merveilles de l’espace, des planètes et des étoiles, mais elle offre également l’occasion de nouer des liens avec d’autres esprits curieux. N'oubliez pas de regarder la vidéo du Star Gazing Guide d'octobre sur la chaîne YouTube de Guelph Physics pour plus d'informations sur les événements astronomiques de ce mois-ci.

– Département de physique de l’Université de Guelph

– NASA (pour plus d’informations sur la visualisation des éclipses solaires en toute sécurité)