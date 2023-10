Un aperçu mystérieux de l'atmosphère obsédante de Jupiter

By

Une image récente capturée par la sonde Juno Mission a révélé un spectacle vraiment inhabituel : un visage grotesque caché dans l’atmosphère tumultueuse de Jupiter. Ressemblant à un tableau tordu de Pablo Picasso, cette étrange formation est apparue le 7 septembre, juste à temps pour Halloween. Les scientifiques, dirigés par Vladimir Tarasov, ont méticuleusement traité l'image de l'instrument Juno Cam de la sonde, offrant un aperçu captivant des profondeurs mystérieuses de la géante gazeuse.

La sonde Juno Mission est une source fondamentale de connaissances sur Jupiter depuis son lancement depuis la Terre en 2011. Après avoir entrepris un voyage de cinq ans, elle est entrée sur l'orbite de la planète colossale en 2016, documentant depuis avec diligence ses caractéristiques étonnantes.

Située dans la région Jet N7, près du pôle nord de la planète, la face est située dans une zone connue pour ses violentes tempêtes, en particulier les cyclones polaires. Ces tempêtes peuvent atteindre des tailles incroyables, avec des diamètres allant jusqu'à 3,000 680 kilomètres et des vents atteignant une vitesse ahurissante de XNUMX kilomètres par heure. L'atmosphère de Jupiter est constituée de plusieurs couches d'hydrogène et d'hélium, ainsi que de nuages ​​tourbillonnants de cristaux d'ammoniac. La férocité de ces tempêtes, associée à de puissants courants-jets, sculpte souvent les nuages ​​​​d'ammoniac en des formations et des motifs particuliers.

La NASA explique que la position stratégique de la sonde sur la ligne qui sépare la lumière du soleil et l'obscurité offre un point de vue unique pour étudier les complexités de la surface de Jupiter. Cet angle particulier de lumière solaire, provenant d’une distance de 587 millions de kilomètres, permet aux astronomes d’obtenir des informations précieuses. Cependant, cela donne aussi parfois lieu à des illusions intrigantes, comme l’étrange silhouette ressemblant à un masque observée le mois dernier.

Ce que nous percevons comme des visages ou des formes reconnaissables selon des motifs aléatoires est un phénomène psychologique connu sous le nom de paréidolie. Qu’il s’agisse de voir des visages sur des toasts ou d’identifier des formations nuageuses comme des formes familières, notre esprit a une tendance remarquable à trouver de la familiarité dans l’inconnu. Dans ce cas, l'apparition d'une goule inspirée d'Halloween sur l'extérieur tourmenté de Jupiter enflamme l'imagination et nous rappelle les merveilles illimitées du cosmos.

Tout au long de l’histoire, des images énigmatiques similaires ont émergé des profondeurs de l’espace. Les nébuleuses ont dévoilé des papillons, des yeux et même des chevaux, tandis que d'autres planètes comme Mars ont également montré des formations faciales intrigantes. Ces aperçus éphémères de l’art céleste continuent de captiver et d’inspirer notre fascination collective pour les vastes mystères de l’univers.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que la mission Juno ?

R : La mission Juno est une sonde spatiale lancée par la NASA en 2011 pour étudier la planète Jupiter.

Q : Qu’est-ce que la paréidolie ?

R : La paréidolie est un phénomène psychologique dans lequel notre cerveau perçoit des motifs ou des formes familiers, tels que des visages, lors de stimuli aléatoires ou ambigus.

Q : Quelle est la distance entre la mission Juno et Jupiter ?

R : La mission Juno se trouve à environ 587 millions de kilomètres de Jupiter.

Q : Quelle est la cause des tempêtes sur Jupiter ?

R : Les tempêtes sur Jupiter, en particulier les cyclones polaires, sont causées par les puissants courants-jets de la planète et par l'instabilité atmosphérique.

Q : Existe-t-il des formations similaires sur d’autres corps célestes ?

R : Oui, des formations similaires ont été observées sur divers corps célestes, notamment les nébuleuses et la surface de Mars.