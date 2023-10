Le potentiel du cobalt-étain-soufre pour révolutionner les dispositifs spintroniques

By

Les chercheurs ont réalisé une percée significative dans le domaine de la spintronique, ouvrant la voie à une électronique de nouvelle génération avec des performances et une efficacité énergétique améliorées. Leurs résultats, publiés dans Physical Review B, mettent en évidence le potentiel du cobalt-étain-soufre (Co3Sn2S2) dans les dispositifs spintroniques.

Les dispositifs spintroniques, tels que la mémoire vive magnétique (MRAM), utilisent la direction de magnétisation des matériaux ferromagnétiques pour le stockage des informations. Ces appareils s'appuient sur le courant de spin, qui est le flux du moment cinétique de spin, pour lire et écrire des données. Cependant, l'électronique à semi-conducteurs traditionnelle est confrontée à des limites pour parvenir à une non-volatilité, une intégration à grande échelle, une faible consommation d'énergie, une vitesse élevée et une fiabilité élevée.

L'émergence de dispositifs spintroniques à trois bornes a présenté une solution à ces limitations en utilisant des chemins de courant distincts pour l'écriture et la lecture des informations. Cette approche réduit les erreurs d'écriture et augmente la vitesse d'écriture. Cependant, le défi de réduire la consommation d'énergie lors de l'écriture d'informations, en particulier la commutation de magnétisation, reste une préoccupation majeure.

Une méthode prometteuse pour relever ce défi de consommation d’énergie consiste à utiliser l’effet Hall de spin, dans lequel le courant de spin circule transversalement au courant électrique. Les chercheurs se sont concentrés sur le cobalt-étain-soufre (Co3Sn2S2), un composé unique qui présente des propriétés ferromagnétiques à basse température et un comportement paramagnétique à température ambiante. Co3Sn2S2 est classé comme matériau topologique et présente un effet Hall anormal remarquable lorsqu'il passe à un état ferromagnétique.

Les chercheurs ont effectué des calculs théoriques et une synthèse expérimentale de films minces de Co3Sn2S2 avec substitution partielle de nickel (Ni) et d'indium (In). Leurs résultats ont révélé que le dopage électronique améliore l’effet Hall de spin dans Co3Sn2S2. Les résultats expérimentaux correspondent étroitement aux prédictions théoriques, confirmant le potentiel du Co3Sn2S2 en tant que matériau pour les dispositifs spintroniques.

La découverte de la corrélation entre les effets Hall dans Co3Sn2S2 ouvre de nouvelles possibilités pour le développement de matériaux de spin Hall. Cette avancée pourrait accélérer le développement de dispositifs spintroniques à très faible consommation d’énergie, marquant ainsi une avancée significative dans l’avenir de l’électronique.

