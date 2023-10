La théorie de la relativité d'Einstein : une fois de plus prouvée, il est confirmé que le trou noir supermassif de M87 tourne

Les scientifiques ont encore validé la théorie de la relativité d'Einstein avec la découverte récente que le trou noir supermassif de M87 tourne effectivement, comme prévu. Le trou noir au cœur de la galaxie M87 est un monstre astronomique pesant 6.5 millions de fois la masse du soleil. Il sert d’ancre gravitationnelle à toute la galaxie.

L’un des phénomènes clés prédits par la relativité générale est le frame-dragging, dans lequel un trou noir en rotation exerce une intense pression gravitationnelle sur l’espace environnant. On pense que cet effet est responsable de la création de jets relativistes, de puissants flux de plasma énergétique capables de parcourir de vastes distances à une vitesse proche de celle de la lumière.

Pour tester la prédiction d'Einstein, une équipe de chercheurs dirigée par Cui Yuzhu de l'Académie chinoise des sciences s'est concentrée sur l'étude des jets relativistes émanant de M87. En observant et en analysant les données radio des télescopes du monde entier, notamment le VLBA, l'EAVN et le radiotélescope chinois Tianma, l'équipe a découvert que le jet n'était pas aligné avec l'axe de rotation du trou noir et présentait un mouvement d'oscillation appelé précession.

Cette précession, qui se produit sur un cycle de 11 ans, fournit une preuve de la rotation du trou noir et conforte une fois de plus les prédictions de la relativité générale. Cependant, la vitesse exacte de rotation et les effets du frame-drag sur le disque d'accrétion environnant restent flous et nécessitent des recherches plus approfondies.

Cui Yuzhu a exprimé son enthousiasme face à cette découverte importante et a souligné l'importance d'accumuler des données à haute résolution sur une période prolongée pour parvenir à un tel accomplissement. Avec cette confirmation du trou noir en rotation de M87, les scientifiques poursuivront leur quête pour comprendre les subtilités de la dynamique des trous noirs et rechercher des phénomènes similaires dans d'autres galaxies.

En conclusion, la théorie de la relativité d'Einstein, plus d'un siècle après sa création, continue de résister à des tests rigoureux et en sort une fois de plus victorieuse. Il témoigne de l’éclat et de la pertinence durable du travail révolutionnaire d’Einstein.

Source : Yuzhu Cui et al.