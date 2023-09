Nouvelle façon de produire de la soie d'araignée à partir de vers à soie génétiquement modifiés

Des scientifiques chinois ont fait une découverte révolutionnaire dans la production de soie d'araignée en la synthétisant à partir de vers à soie génétiquement modifiés. Les fibres produites sont six fois plus résistantes que le Kevlar, le matériau utilisé dans la fabrication des gilets pare-balles. Cette étude, publiée dans la revue Matter, démontre une technique qui pourrait potentiellement être utilisée pour créer une alternative écologique aux fibres synthétiques comme le nylon.

Les chercheurs de l'Université de Donghua ont utilisé les vers à soie en raison de leurs techniques d'élevage bien établies et du fait qu'ils recouvrent naturellement leurs propres fibres d'une couche protectrice, semblable à la soie d'araignée. Cela offrait une solution au défi rencontré lors des tentatives précédentes de production de soie d’araignée artificielle, qui ne parvenaient pas à incorporer une couche protectrice pour résister à l’humidité et à l’exposition au soleil.

Junpeng Mi, le chercheur principal, explique que la soie d'araignée présente un immense potentiel dans divers domaines. Les hautes performances mécaniques des fibres produites dans cette étude les rendent bien adaptées aux sutures chirurgicales, très demandées avec plus de 300 millions d'interventions réalisées dans le monde chaque année. Au-delà de cela, ces fibres pourraient révolutionner la production de vêtements, en créant des matériaux plus confortables et plus durables. Ils pourraient également trouver des applications dans les matériaux intelligents, les équipements militaires, la technologie aérospatiale et le génie biomédical.

Pour créer la soie d’araignée, l’équipe a introduit des gènes de protéines de soie d’araignée dans l’ADN des vers à soie à l’aide de la technologie d’édition génétique CRISPR-Cas9. Bien que difficile, l’édition génétique a réussi, comme l’indiquent les yeux brillants des vers à soie sous un microscope à fluorescence. Les chercheurs ont également apporté des modifications pour garantir que les protéines transgéniques de la soie d’araignée interagissent correctement avec les protéines des glandes du ver à soie, permettant ainsi un bon filage des fibres.

Cette étude représente un changement significatif par rapport aux recherches précédentes, car l'équipe a développé un « modèle de structure de base minimale » de la soie du ver à soie et a utilisé le concept de « localisation » pour guider les modifications. Les chercheurs sont optimistes quant à la commercialisation future de cette technique.

Dans la prochaine phase de leurs recherches, Mi prévoit d'utiliser les connaissances acquises grâce à cette étude pour développer des vers à soie génétiquement modifiés capables de produire des fibres de soie d'araignée à partir d'acides aminés naturels et artificiels. Cela ouvre des possibilités infinies pour les fibres de soie d’araignée, avec plus d’une centaine d’acides aminés modifiés au potentiel illimité.

Sources:

– Journal Matter, publié le 20 septembre 2021, titre de l’article : « Genetical Modified Silkworms Spinning Proteins for Synthetic Spider Silk Fibers », par Junpeng Mi, et al.