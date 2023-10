Cellules spermatiques : défier la physique et ouvrir de nouvelles possibilités

By

Les spermatozoïdes, ces centrales microscopiques de procréation, ont longtemps intrigué les scientifiques par leur capacité à défier les lois de la physique. Selon la troisième loi du mouvement de Newton, leur méthode pour nager vers un œuf devrait être impossible. Cette célèbre loi stipule que pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Dans le cas des spermatozoïdes, cela signifierait qu’ils devraient rebondir sur le liquide qu’ils traversent, interrompant ainsi leur mouvement.

Cependant, une nouvelle étude menée par Kenta Ishimoto, un mathématicien de l'Université de Kyoto au Japon, a mis en lumière ce phénomène fascinant. Publiée dans PRX Life le 11 octobre, l'étude explore le domaine des interactions non réciproques pour comprendre comment les spermatozoïdes sont capables de résister aux forces qui s'opposent à eux.

Les résultats révèlent que les spermatozoïdes possèdent une capacité unique à contourner les règles de l’équilibre. En utilisant le « fouet de sa queue », un spermatozoïde crée sa propre énergie, lui permettant de générer une propulsion et de défier la loi du mouvement de Newton. Cette avancée suggère qu’il existe des cadres alternatifs pour comprendre le comportement des matériaux vivants dans les fluides visqueux.

Au-delà de percer les mystères des spermatozoïdes, ces découvertes recèlent un énorme potentiel pour le domaine de la robotique. Les scientifiques envisagent de créer de minuscules robots capables d’imiter les capacités de nage des spermatozoïdes. Ces robots seraient constitués de tiges et de charnières interconnectées, leur permettant de naviguer dans différents plans en ajustant leurs angles. De tels « super robots spermatozoïdes » pourraient révolutionner des domaines tels que la médecine et la surveillance environnementale, offrant de nouvelles possibilités d’exploration et d’intervention.

Cette étude approfondit non seulement notre compréhension du comportement collectif dans les systèmes vivants, mais met également en évidence le potentiel illimité du biomimétisme. En étudiant les solutions ingénieuses de la nature, nous pouvons débloquer des progrès remarquables en science et en technologie.

FAQ

Q : Quelle est la troisième loi du mouvement de Newton ?

R : La troisième loi de Newton stipule que pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Ce principe fondamental est largement utilisé pour expliquer le mouvement des objets dans le monde physique.

Q : Comment les spermatozoïdes défient-ils la physique ?

R : Les spermatozoïdes défient la physique en se propulsant dans un liquide malgré les forces qui devraient arrêter leur mouvement selon la troisième loi du mouvement de Newton.

Q : Comment l’étude des spermatozoïdes pourrait-elle bénéficier à la robotique ?

R : L’étude des spermatozoïdes pourrait inspirer le développement de minuscules systèmes robotiques qui imitent leurs capacités de nage. Ces robots pourraient être utilisés dans divers domaines, notamment la médecine et la surveillance environnementale.

Q : Qu’est-ce que le biomimétisme ?

R : Le biomimétisme est la pratique consistant à imiter les conceptions et les stratégies de la nature pour résoudre les défis humains. Il s’agit de s’inspirer des systèmes biologiques pour créer des solutions innovantes.

Sources:

– Université de Kyoto : http://www.kyoto-u.ac.jp/en/research/research_results/2021/211021_1.html