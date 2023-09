Comprendre les risques sanitaires liés aux voyages spatiaux et élaborer des stratégies d'atténuation

Alors que la NASA et d’autres agences spatiales prévoient davantage de missions habitées dans l’espace, la nécessité de comprendre et d’atténuer les risques sanitaires liés aux voyages dans l’espace devient de plus en plus importante. En tant que kinésiologue travaillant avec des astronautes, j'étudie les effets de l'espace sur le corps et le cerveau humains et je participe à un projet de la NASA visant à faire face à ces dangers lors de futures missions vers Mars.

L’un des risques majeurs des voyages dans l’espace est l’exposition aux rayonnements spatiaux. Même si la magnétosphère terrestre offre une protection contre les rayonnements cosmiques, les astronautes voyageant au-delà de la Station spatiale internationale seront exposés en permanence à ces rayonnements. Cela peut avoir des effets néfastes sur les systèmes nerveux et cardiovasculaire, pouvant entraîner des maladies cardiovasculaires et des lésions cérébrales. La NASA développe des technologies, telles que l'utilisation de matériaux comme le Kevlar et le polyéthylène dans les vaisseaux spatiaux et les combinaisons spatiales, pour protéger les astronautes des radiations. Certains régimes et suppléments, comme l'enterade, peuvent également aider à minimiser les effets de l'exposition aux radiations.

Un autre défi des voyages spatiaux concerne les changements de gravité. Les astronautes subissent une perte musculaire et des modifications squelettiques dues à l’absence de gravité. Pour atténuer ces effets, les astronautes reçoivent des suppléments comme le bisphosphonate, qui aide à prévenir la dégradation osseuse. La microgravité affecte également la circulation et peut entraîner des déplacements de liquide vers la tête, provoquant une compression cérébrale et contribuant potentiellement au syndrome neuro-oculaire associé aux vols spatiaux. Les chercheurs étudient l'utilisation de « pantalons » spécialisés pour redistribuer les fluides d'une manière similaire à la gravité terrestre.

Outre les risques pour la santé physique, les voyages dans l’espace posent également des problèmes de santé mentale. L’isolement et le confinement vécus par les astronautes lors de missions de longue durée peuvent avoir de profondes répercussions sur leur bien-être psychologique. Pour se préparer à ces conditions, les astronautes suivent un entraînement en équipe et des simulations dans des environnements extrêmes. Les chercheurs étudient les moyens de surveiller et de soutenir la santé mentale dans de telles conditions d’isolement.

Bien que les risques sanitaires liés aux voyages dans l’espace soient importants, les connaissances acquises grâce à l’étude et à l’atténuation de ces risques présentent de nombreux avantages pour la vie sur Terre. Par exemple, les technologies développées pour protéger les astronautes de l’exposition aux radiations peuvent également être utilisées pour traiter les patients cancéreux soumis à une radiothérapie. Comprendre comment préserver la santé des os et des muscles en microgravité peut également améliorer les traitements médicaux de la fragilité liée à l’âge. En outre, l’exploration spatiale a conduit à des progrès dans la purification de l’eau et dans les systèmes satellitaires.

Dans l’ensemble, les recherches et les stratégies visant à atténuer les risques sanitaires liés aux voyages dans l’espace profitent non seulement aux astronautes, mais peuvent également améliorer les résultats en matière de santé sur Terre.