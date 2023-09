Les défis des voyages spatiaux habités : rayonnements, changements gravitationnels et santé mentale

Les voyages spatiaux habités se développent, avec davantage de missions habitées prévues par la NASA et les sociétés commerciales. Toutefois, les risques pour le corps humain dans l’espace doivent être pris en compte lors de missions de longue durée, comme une mission vers Mars.

Une préoccupation majeure est le rayonnement spatial. Contrairement à la Terre, où la magnétosphère offre une protection contre les rayonnements cosmiques, les astronautes voyageant au-delà de la Station spatiale internationale seront confrontés à une exposition continue à des niveaux de rayonnement équivalents à des milliers de radiographies pulmonaires. Ces rayonnements peuvent nuire aux systèmes nerveux et cardiovasculaire, ainsi qu’à la barrière hémato-encéphalique, qui empêche les substances nocives d’entrer dans le cerveau. La NASA développe des technologies pour protéger les astronautes des radiations, notamment en intégrant des matériaux de déflexion dans les véhicules spatiaux et les combinaisons spatiales, ainsi qu'en utilisant certains régimes et suppléments pour atténuer les effets de l'exposition aux radiations.

Les changements gravitationnels posent également des défis au corps humain dans l’espace. Le manque de gravité entraîne une perte musculaire et osseuse, ainsi que des modifications des fluides corporels. L’exercice et les suppléments peuvent aider à minimiser l’impact de la microgravité sur la santé musculaire et osseuse. De plus, les déplacements de fluides dans le crâne peuvent avoir des effets négatifs sur le cerveau, contribuant potentiellement à une affection connue sous le nom de syndrome neuro-oculaire associé aux vols spatiaux. Des « pantalons » spécialisés qui redistribuent les fluides vers le bas du corps peuvent aider à atténuer ce problème.

De plus, la nature isolante des voyages dans l’espace peut avoir de profonds effets sur la santé mentale. Les astronautes suivent une formation en équipe pour apprendre à gérer le stress et la solitude dans des environnements extrêmes. Les chercheurs étudient les moyens de surveiller et de soutenir la santé mentale lors des missions spatiales. Malgré ces défis, les astronautes éprouvent souvent un sentiment d’émerveillement et de connexion lorsqu’ils observent la Terre depuis l’espace, ce que l’on appelle « l’effet de vue d’ensemble ».

En conclusion, l’expansion des voyages spatiaux humains entraîne des défis pour le corps et l’esprit humains. Relever ces défis est crucial pour le succès des futures missions vers Mars et au-delà.

Sources:

– Article source : Aucune URL fournie

– Définitions :

– Magnétosphère : Région autour d’une planète qui est contrôlée par son champ magnétique et la protège du rayonnement cosmique.

– Barrière hémato-encéphalique : Une barrière protectrice qui empêche certaines substances de passer de la circulation sanguine vers le cerveau.

– Syndrome neuro-oculaire associé aux vols spatiaux : affection ressentie par les astronautes qui affecte la structure et la fonction des yeux, potentiellement causée par des déplacements de fluides dans le crâne.

– Effet de vue d’ensemble : phénomène vécu par les astronautes qui leur font ressentir un sentiment d’émerveillement et de connexion lorsqu’ils observent la Terre depuis l’espace.