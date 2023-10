Investir dans le bien-être : le coût de rester sain d’esprit

Résumé:

Au milieu d’une crise sans fin du coût de la vie, de nombreuses personnes donnent la priorité à leur bien-être mental, même si cela coûte cher. Qu’il s’agisse d’abonnements à un studio de yoga ou de séances de thérapie, les individus dépensent des sommes importantes pour rester sains d’esprit. Même si certains peuvent considérer ces dépenses comme un luxe facultatif, beaucoup les considèrent comme essentielles à leur bien-être général.

L'exercice est un investissement courant, les gens faisant des folies avec des entraîneurs personnels, des abonnements à une salle de sport, des cours de boxe ou même des équipements de gym à domicile comme le vélo Peloton. Les séances de thérapie et d’acupuncture sont également des choix populaires pour ceux qui recherchent la clarté mentale et la libération émotionnelle.

Ces achats ne sont pas sans critiques, certains remettant en cause le caractère extravagant de ces dépenses. Cependant, les partisans soutiennent que les pressions et les défis uniques auxquels sont confrontées les jeunes générations justifient l’investissement dans les soins personnels. De nombreux membres de la génération Y et de la génération Z vivent dans des logements partagés, ce qui fait de la salle de sport ou d'un cours de yoga une évasion indispensable face aux distractions numériques constantes et au stress de la vie quotidienne.

Il est indéniable que ces achats sont un privilège, et les sceptiques pourraient se moquer de l’idée de dépenser de l’argent pour le bien-être tout en se plaignant des difficultés économiques. Cependant, pour ceux qui ont connu la paix et les avancées résultant de ces activités, le coût en vaut la peine.

Selon une enquête menée par My Vitamins, le Britannique moyen dépense 104.40 £ par mois en produits et services de bien-être, soit un total de 1,252.80 5.5 £ par an. Le secteur mondial du bien-être devrait atteindre la somme stupéfiante de 2025 XNUMX milliards de livres sterling d’ici XNUMX.

En fin de compte, la décision d’investir dans le bien-être est une décision personnelle. Pour beaucoup, les avantages du maintien du bien-être mental dépassent les coûts financiers, et ils sont prêts à continuer à faire ces investissements mensuels pour préserver leur santé mentale.

