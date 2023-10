Des chercheurs découvrent une méthode pour accélérer l’intrication quantique

By

Une équipe de chercheurs de l'Université de Washington à Saint-Louis a réalisé une percée en accélérant la création de l'intrication quantique. L'intrication quantique est un phénomène de la mécanique quantique dans lequel deux particules deviennent corrélées et partagent des propriétés quelle que soit leur distance l'une par rapport à l'autre. Cette découverte pourrait avoir des implications significatives pour le développement des technologies quantiques.

L’intrication quantique a longtemps intrigué les scientifiques depuis sa première proposition par Albert Einstein et ses collègues dans les années 1930. Selon les chercheurs, les particules superposées peuvent exister simultanément dans différents états. Cependant, lorsque deux particules sont intriquées, leurs états deviennent corrélés.

Dans leur étude, les chercheurs ont utilisé des modèles théoriques inspirés d’expériences antérieures pour trouver un raccourci vers l’intrication. En utilisant des énergies complexes et des points exceptionnels dans la dynamique quantique, ils ont pu accélérer considérablement le processus d’intrication des systèmes quantiques.

Auparavant, un point exceptionnel avait été décrit par Carl Bender, professeur émérite de physique, comme un point paramètre où les états d'un système quantique se chevauchent. Les chercheurs ont découvert que les particules s’emmêlent plus rapidement lorsqu’un point exceptionnel se trouve à proximité.

La capacité d’accélérer la création de l’intrication quantique pourrait avoir des applications pratiques dans l’informatique quantique et d’autres technologies émergentes. Les systèmes quantiques intriqués sont essentiels au développement de diverses technologies quantiques.

Cette recherche s'aligne sur les objectifs du Center for Quantum Leaps, une initiative de l'Université de Washington à Saint-Louis qui vise à appliquer les connaissances et les technologies quantiques à divers domaines, notamment la physique, les sciences biomédicales et la découverte de médicaments.

L'étude a été publiée dans Physical Review Letters et fait partie des efforts en cours visant à explorer et à comprendre le comportement particulier des particules quantiques.

