Des chercheurs de l'Université de Sydney développent une méthode d'imagerie à super-résolution sans super-objectif

Des chercheurs de l'Université de Sydney ont réalisé une percée dans l'imagerie à super-résolution, en y parvenant sans avoir besoin d'un super objectif. Cette méthode révolutionnaire, publiée dans la revue Nature Communications, présente un potentiel de progrès dans divers domaines, notamment l’imagerie médicale et l’authentification des œuvres d’art.

Les méthodes optiques traditionnelles présentent des limites physiques lorsqu’il s’agit d’examiner de près des objets. Cette limite, appelée limite de diffraction, est déterminée par la nature ondulatoire de la lumière. Cela signifie qu’une image focalisée ne peut pas être inférieure à la moitié de la longueur d’onde de la lumière utilisée pour observer l’objet.

Les tentatives précédentes visant à briser cette limite à l'aide de super-objectifs ont été entravées par des pertes visuelles extrêmes et l'opacité des lentilles. Cependant, les chercheurs de l’Université de Sydney ont découvert une nouvelle voie permettant d’obtenir une super lentille avec des pertes minimes, dépassant de près de quatre fois la limite de diffraction. La clé de leur succès a été de supprimer complètement le super objectif.

La nouvelle technique consiste à placer la sonde lumineuse loin de l’objet et à collecter des informations à haute et basse résolution. En mesurant plus loin, la sonde n'interfère pas avec les données haute résolution. Cette méthode produit une image fidèle de l’objet grâce à l’amplification sélective d’ondes lumineuses évanescentes ou disparaissantes.

Cette avancée a des implications dans divers domaines. Dans le domaine de la microscopie, cela pourrait améliorer la microscopie à super-résolution, conduisant à des progrès dans le diagnostic du cancer, l’imagerie médicale, l’archéologie et la médecine légale. Il pourrait également être utilisé pour déterminer la teneur en humidité des feuilles avec une plus grande résolution et dans des techniques avancées de microfabrication. De plus, cette technique pourrait être appliquée pour révéler des couches cachées dans les œuvres d’art, contribuant ainsi potentiellement à découvrir des contrefaçons d’art ou des œuvres cachées.

Les chercheurs ont utilisé la lumière à une fréquence térahertz, dans la région du spectre comprise entre le visible et les micro-ondes, pour mener leurs expériences. Cette gamme de fréquences fournit des informations importantes sur les échantillons biologiques, telles que la structure des protéines, la dynamique de l’hydratation et l’imagerie du cancer.

Globalement, cette technique permet d’obtenir une imagerie haute résolution tout en restant à une distance sécuritaire de l’objet, sans déformer ce qui est observé. Il a le potentiel de révolutionner l’imagerie dans divers domaines et peut intéresser toute personne pratiquant la microscopie optique à haute résolution.

