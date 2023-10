5 destinations canadiennes pour une observation spectaculaire des étoiles

By

Depuis des millénaires, les humains sont captivés par les étoiles et leurs secrets. Cependant, avec l’augmentation de la pollution lumineuse, notre vision du ciel nocturne est devenue obscurcie. Pour lutter contre cela, les gens recherchent désormais des endroits au ciel plus sombre pour une meilleure expérience d’observation des étoiles. Au Canada, plusieurs destinations offrent des vues spectaculaires sur les étoiles tout au long de l'année. Explorons cinq de ces lieux d'observation des étoiles.

Le parc national Jasper, en Alberta, accueille chaque année le Jasper Dark Sky Festival, un événement de trois week-ends qui célèbre tout ce qui concerne l'espace. Du 13 au 29 octobre, les visiteurs pourront profiter de symphonies sous les étoiles et de conférences d'éminents scientifiques. Le parc lui-même est une réserve de ciel étoilé désignée, offrant d'excellentes opportunités d'observation des étoiles tout au long de l'année.

À Smoky Lake, en Alberta, vous pourrez en apprendre davantage sur les histoires de stars autochtones à Métis Crossing. Les détenteurs de connaissances partagent des récits ancestraux sur les étoiles, soulignant leur importance dans la navigation. Le manque de pollution lumineuse de la région en fait un endroit idéal pour observer les étoiles. Pour une expérience unique, vous pouvez réserver une nuit dans l'un de leurs dômes d'observation du ciel ultramodernes, offrant une vue dégagée sur le ciel nocturne.

Churchill, au Manitoba, connue comme la capitale mondiale de l'ours polaire, offre également des vues imprenables sur les aurores boréales, ou aurores boréales. Avec jusqu'à 300 nuits de visibilité par an, les visiteurs peuvent assister aux tourbillons époustouflants de vert et de violet dansant dans le ciel. Les voyagistes locaux proposent des guides experts, des forfaits de plusieurs jours et des conseils photographiques pour une expérience optimale.

Pour une escapade de luxe dans une nature sauvage isolée, Trout Point Lodge en Nouvelle-Écosse est la destination idéale. Entouré par la région sauvage de Tobeatic, le lodge est un hôtel Starlight certifié, reconnu par l'UNESCO. Les clients peuvent profiter d’excursions guidées d’observation des étoiles et assister à des pluies de météores dans l’un des cieux les plus sombres d’Amérique du Nord.

Muskoka, en Ontario, connue pour ses chalets au bord du lac, abrite le premier parc de ciel étoilé au Canada, la réserve de ciel étoilé de Torrance Barrens. Protégée de la pollution lumineuse depuis 1999, cette réserve est un lieu privilégié pour l'observation des étoiles, offrant une vue imprenable sur la Voie lactée. Le camping est disponible toute l’année dans des emplacements de camping pour tentes désignés.

Ces destinations canadiennes offrent d'incroyables possibilités d'observation des étoiles, permettant aux visiteurs de se connecter avec le cosmos et d'apprécier la beauté du ciel nocturne.

