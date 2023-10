Les Tasmaniens hypnotisés par un spectacle astral à couper le souffle

Un spectacle céleste éblouissant a laissé les Tasmaniens stupéfaits lorsqu'ils ont été témoins d'un remarquable spectacle d'étoiles filantes ornant le ciel nocturne. Dans un phénomène qui a enthousiasmé les habitants de Hobart et de Launceston, une entité météorique a traversé l'atmosphère terrestre, captivant les observateurs du ciel par son rayonnement.

Les récits sur l'objet de type météore variaient, un habitant de Trevallyn décrivant la trajectoire de l'étoile alors qu'elle traversait le ciel avant d'éclater brusquement en un brillant éclat de lumière quelques instants plus tard. Cet événement étonnant a laissé les spectateurs stupéfaits et remplis d’un sentiment d’émerveillement face à l’immensité et au mystère de l’univers.

Alors qu'une nuit majoritairement nuageuse avec des averses était prévue dans tout l'État, rien ne pouvait éclipser la magnificence de ce spectacle céleste. Le Bureau de Météorologie (BOM) avait initialement mis en garde contre de possibles orages en rafales et de petites grêles dans l'ouest, accompagnés de chutes de neige atteignant environ 800 mètres. De plus, ils ont prédit des vents frais et en rafales provenant de l’ouest au nord-ouest.

Foire aux questions :

Qu'est-ce qu'une étoile filante ?

Contrairement à la croyance populaire, une étoile filante n’est pas du tout une étoile. Au lieu de cela, il s'agit d'un météore qui pénètre dans l'atmosphère terrestre, créant une magnifique traînée de lumière lorsqu'il brûle à cause du frottement avec l'air.

Les étoiles filantes sont-elles rares ?

Les étoiles filantes sont des phénomènes relativement courants. En fait, des milliers de météores pénètrent chaque jour dans l’atmosphère terrestre. Cependant, en raison de divers facteurs tels que les conditions météorologiques, la pollution lumineuse et le timing, assister à un spectacle d'étoiles filantes particulièrement spectaculaire peut être une expérience rare et impressionnante.

Les étoiles filantes peuvent-elles frapper la Terre ?

Bien qu'il soit extrêmement rare que des étoiles filantes atteignent réellement la surface de la Terre, il existe des cas documentés de météorites, qui sont des fragments de météores plus gros et plus denses, qui ont survécu à l'entrée atmosphérique et ont heurté la Terre. Cependant, les chances d’être blessé par la chute d’une météorite sont incroyablement faibles.