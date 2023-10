Les aurores boréales : un spectacle spectaculaire en Colombie-Britannique

By

Les aurores boréales, également connues sous le nom d’aurores boréales, sont depuis longtemps une source d’inspiration et d’émerveillement. Pendant des siècles, diverses cultures et communautés autochtones ont attribué différentes significations à cet étonnant spectacle de lumières dansant dans le ciel. Des âmes des ancêtres aux bénédictions de la chance, les aurores boréales occupent une place particulière dans le cœur de nombreuses personnes.

Selon le Dr Kyle Reiter, physicien au Service canadien d'information sur les dangers de Ressources naturelles Canada, les aurores boréales sont étroitement liées au cycle solaire. Ce cycle suit un modèle d'activité solaire maximale et minimale, se produisant environ tous les 11 ans. Le prochain maximum solaire, prévu pour 2024, devrait générer le plus grand nombre de régions du Soleil susceptibles de produire une activité provoquant des tempêtes géomagnétiques et des aurores.

Les aurores se produisent lorsque des particules chargées entrent en collision avec des gaz dans la haute atmosphère terrestre, provoquant de magnifiques éclairs de lumière colorée. Ces lumières semblent se déplacer dans le ciel à mesure que des milliards d’éclairs se produisent au fil du temps. Alors que les aurores sont visibles presque toutes les nuits dans les ovales auroraux au-dessus des pôles magnétiques nord et sud, elles ne sont pas fréquemment visibles plus au sud.

En Colombie-Britannique, la saison des aurores boréales de cet hiver devrait être épique dans les régions du nord et du centre de la province. Lorne Smith, un résident de Pressy Lake, au sud de 100 Mile House, est devenu en quelque sorte un expert dans la capture des aurores boréales. Au cours des dernières années, il a pris des centaines de photos fascinantes des lumières de sa maison et des lacs voisins avec une pollution lumineuse minimale.

À l’approche du prochain maximum solaire, assister à ce phénomène naturel devient une opportunité unique. Que vous croyiez aux légendes et croyances associées aux aurores boréales ou que vous soyez simplement émerveillé par leur beauté, ne manquez pas l'occasion de vivre ce spectacle magique.

